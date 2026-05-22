Премьер-министром Словении избран Янез Янша

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Парламент Словении избрал премьер-министром лидера Словенской демократической партии Янеза Яншу, его кандидатуру поддержал 51 депутат из 90, сообщает словенская телерадиокомпания RTV Slo.

Накануне СДС сформировала коалицию, в которую вошли правоцентристские партии "Новая Словения", "Демократы", "Словенская народная партия" и "Фокус".

Янша возглавил правительство Словении в четвертый раз. В первый раз он был избран премьером в 2004 году.

Утверждение Янши в должности премьера положило конец политическому кризису, возникшему в Словении после того, как на выборах 22 марта ни одной из участвующих партий не удалось набрать более 50% голосов избирателей. В лидеры на этих выборах вышла партия "Движение за свободу", однако ей не удалось собрать коалицию. После этого право на формирование коалиции перешло СДС, которая заняла на выборах второе место.