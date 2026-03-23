Премьер Словении объявил о победе своей партии на выборах

Оппозиция оспорит результаты

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Премьер-министр Словении Роберт Голоб заявил, что его левоцентристское движение "Свобода" одержало победу на выборах в парламент, сообщают в понедельник европейские СМИ.

"Вы отдали голоса за демократию, а не только за движение "Свобода", - сказал Голоб, обращаясь к гражданам страны в Любляне.

Между тем его оппонент, экс-премьер Словении Янез Янша, который является лидером оппозиционной правой Словенской демократической партии, указал, что намерен оспорить результаты. Он отметил, что имеющиеся у его партии данные указывают на то, что его партия опередила движение "Свобода".

По предварительным данным, движение Голоба получило 28,6% голосов, партия Янши – 27,9%. Таким образом, согласно этим результатам, ни одна из партий не обеспечивает большинство в парламенте, состоящем из 90 мест.

Словения
