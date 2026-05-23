Лунная ракета компании SpaceX совершила успешный тестовый полет

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Космический корабль Starship с ракетой-носителем Super Heavy V-3, которые создаются для пилотируемых полетов на Луну Марс, в субботу по московскому времени совершил успешный испытательный полет, сообщила компания-разработчик SpaceX.

Полет стал 12-м по счету испытанием многоразовой ракетной системы.

Запуск был осуществлен с помощью тяжелой ракеты-носителя Super Heavy со стартовой площадки Starbase компании SpaceX в Бока-Чика на юго-востоке штата Техас в пятницу в 17:30 по местному времени (в субботу в 01:30 по Москве).

Согласно сообщению, корабль после отделения от носителя Super Heavy V-3 и неполного витка вокруг Земли, который продлился немногим более часа, вслед за сходом с орбиты совершил с использованием двигателей мягкое приводнение в Индийском океане к северо-западу от Австралии.

В ходе полета Starship выпустил на орбите 22 имитатора мини-спутников.

Что касается многоразового носителя Super Heavy, то он после отделения от корабля приводнился в Американском (Мексиканском) заливе примерно через семь минут после старта.

Ракета уже запускалась в тестовый орбитальный полет 11 раз, из которых шесть были успешными. Последний успешный полет был осуществлен в октябре прошлого года. Основатель SpaceX Илон Маск планирует сертифицировать Starship для полетов с людьми уже в этом году.

Многоразовая ракетная система, состоящая из космического корабля Starship и носителя Super Heavy, является самой большой ракетой, когда-либо созданной в мире. Ее высота превышает 120 м. Носитель Super Heavy в два раза мощнее, чем созданная NASA для пилотируемых полетов на Луну тяжелая ракета Space Launch System (SLS).