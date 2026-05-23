Поиск

"Тасним" узнало о новых оперативных планах Ирана по противодействию атакам США

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Вооруженные силы Ирана разрабатывают новые сценарии противодействия возможным атакам США, передает агентство "Тасним", ссылаясь на военный источник.

"Иранские вооруженные силы внимательно следят за ситуацией и подготовили новые сценарии противостояния США и их союзникам в случае, если противник совершит какую-либо глупость под любым предлогом", - сообщил источник. По его словам, вооруженные силы страны полностью готовы противостоять враждебным действиям.

Источник подчеркнул, что враги станут свидетелями "третьего варианта боевых действий" с использованием новой техники и поражением новых целей, а также в тактике и военной стратегии.

Военный источник также отметил, что США знают, что они не способны достичь превосходства и уступок военными средствами.

"В случае чрезмерных требований, предлогов и возможных военных действий против Ирана, Соединенные Штаты понесут третье крупное наказание менее чем за год (после ударов по иранским ядерным объектам в июне прошлого года и недавней американской операции) в более конкретной и новой форме", - сказал источник.

Ранее Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) предупредил, что любая возобновленная агрессия против Ирана расширит конфликт за пределы региона, подчеркнув, что Исламская Республика еще не задействовала все свои возможности во время недавнего противостояния с США и Израилем.

Хроника 28 февраля – 23 мая 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
КСИР США Иран
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Госсекретарь США ждет хороших новостей по ситуации вокруг Ирана

В Тегеране заявили о сближении позиций с Вашингтоном

Тегеран согласовал с Исламабадом меморандум, открывающий путь для прекращения войны с США

 Тегеран согласовал с Исламабадом меморандум, открывающий путь для прекращения войны с США

Пентагон опубликовал новую серию ранее секретных данных об НЛО

 Пентагон опубликовал новую серию ранее секретных данных об НЛО

Красный Крест сообщил о смерти троих волонтеров в ДР Конго в самом начале вспышки Эболы

В Латвии в озеро упал и взорвался беспилотник

Автобус с российскими туристами попал в ДТП в Турции

Лукашенко заявил, что для Белоруссии главное - сохранить мирное небо над страной

 Лукашенко заявил, что для Белоруссии главное - сохранить мирное небо над страной

Лавров заявил, что Запад пытается втянуть Армению в ошибочную логику

Временно остановлено движение всех поездов на территории Сербии
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2292 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9543 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 156 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 439 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 165 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 247 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов