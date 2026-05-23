"Тасним" узнало о новых оперативных планах Ирана по противодействию атакам США

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Вооруженные силы Ирана разрабатывают новые сценарии противодействия возможным атакам США, передает агентство "Тасним", ссылаясь на военный источник.

"Иранские вооруженные силы внимательно следят за ситуацией и подготовили новые сценарии противостояния США и их союзникам в случае, если противник совершит какую-либо глупость под любым предлогом", - сообщил источник. По его словам, вооруженные силы страны полностью готовы противостоять враждебным действиям.

Источник подчеркнул, что враги станут свидетелями "третьего варианта боевых действий" с использованием новой техники и поражением новых целей, а также в тактике и военной стратегии.

Военный источник также отметил, что США знают, что они не способны достичь превосходства и уступок военными средствами.

"В случае чрезмерных требований, предлогов и возможных военных действий против Ирана, Соединенные Штаты понесут третье крупное наказание менее чем за год (после ударов по иранским ядерным объектам в июне прошлого года и недавней американской операции) в более конкретной и новой форме", - сказал источник.

Ранее Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) предупредил, что любая возобновленная агрессия против Ирана расширит конфликт за пределы региона, подчеркнув, что Исламская Республика еще не задействовала все свои возможности во время недавнего противостояния с США и Израилем.