FT сообщила о приближении США и Ирана к договоренности о продлении режима прекращения огня

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Американская и иранская стороны почти согласовали договоренность о продлении режима прекращения огня на шестьдесят дней, пишет в субботу The Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

"Посредники урегулирования считают, что Иран и США приблизились к сделке о продлении прекращения огня на 60 дней и создании основы для дальнейшего обсуждения иранской ядерной программы", - говорится в сообщении.

Согласно собеседникам издания, эта договоренность может также включать "постепенное открытие Ормузского пролива и обязательство обсуждать обеднение урана или передачу иранских ядерных запасов". Кроме того, США в рамках этого соглашения смягчит блокаду иранских портов и поэтапно будет смягчать санкции и размораживать активы Ирана, хранящиеся за рубежом.

Госсекретарь США Марко Рубио сообщил ранее в субботу о возможности скорого достижения соглашения с Ираном об окончании конфликта. "На переговорах с Ираном есть умеренный прогресс, но не стоит переоценивать его. Остается еще много работы", - сказал он журналистам в Дели.

Хроника 28 февраля – 23 мая 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
