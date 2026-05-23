В CENTCOM сообщили о перехвате 100 связанных с Ираном коммерческих судов с начала блокады

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - С начала морской блокады ВМС США перехватили уже 100 связанных с Ираном торговых судов, которые направлялись в порты этой страны или выходили из них, сообщило в субботу Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM).

"Блокада Ирана, которую 13 апреля начали осуществлять ВМС США, достигла важной вехи. За последние шесть недель более 15 тыс. солдат, моряков, морских пехотинцев и летчиков перенаправили 100 судов, вывели из строя четыре и пропустили 26 судов с гуманитарной помощью", - говорится в сообщении.

Накануне командование сообщало о перехвате 97 судов.

"Наши военнослужащие выполняют исключительную работу. Они проявили высокую эффективность, выполняя миссию с точностью и профессионализмом, не допуская никаких грузов в иранские порты и из них, что нанесло экономический удар по Ирану", - сказал глава CENTCOM адмирал Брэд Купер.

По данным командования, в операции участвуют более 200 американских самолетов и военных кораблей, в том числе авианосные ударные группы во главе с авианосцами USS Abraham Lincoln и USS George H. W. Bush, амфибийно-десантная корабельная группа Tripoli с 31-м экспедиционным батальоном морской пехоты на борту и несколько ракетных эсминцев.

"Блокада применяется против судов всех стран, входящих в иранские порты и прибрежные районы или выходящих из них, включая все иранские порты в Персидском заливе и Оманском заливе", - подчеркнули в CENTCOM.

Хроника 28 февраля – 23 мая 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
В Сербии и Испании прошли акции протеста против властей

