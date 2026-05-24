Поиск

Посольство РФ в Исламабаде соболезнует в связи с жертвами теракта в Пакистане

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Посольство России в Исламабаде осудило теракт на железной дороге в пакистанской провинции Белуджистан, сообщили в МИД РФ в воскресенье.

"Посольство России в Пакистане решительно осуждает теракт, произошедший 24 мая на железной дороге в городе Кветта провинции Белуджистан", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале министерства.

В посольстве выразили надежду, что организаторы этого нападения будут найдены и понесут заслуженное наказание.

"Соболезнуем родным и близким погибших, желаем всем пострадавшим скорейшего выздоровления", - говорится в сообщении.

Ранее зарубежные СМИ сообщили, что в пакистанском городе Кветта в районе Чаман-Фатак на железной дороге произошел теракт: при подрыве поезда погибли 24 человека и свыше 50 получили ранения. По данным СМИ, в поезде находились военные, причиной взрыва стала детонация заминированного автомобиля.

Пакистан Белуджистан Кветта МИД РФ Посольство РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Корабль КНР "Шэньчжоу-23" стартовал к национальной орбитальной станции

Трамп уверен, что сможет заключить с Ираном более выгодное соглашение, чем Обама

Трамп назвал конструктивным переговорный процесс с Ираном

 Трамп назвал конструктивным переговорный процесс с Ираном

The Guardian сообщила, что Совбез Ирана и Хаменеи еще не одобрили соглашение с США

Президент Финляндии заявил, что готов представлять ЕС на переговорах с Россией

Рубио констатировал значительный прогресс на переговорах с Ираном

 Рубио констатировал значительный прогресс на переговорах с Ираном

NYT сообщила, что Ирану вернут активы на $25 млрд в случае согласования меморандума с США

 NYT сообщила, что Ирану вернут активы на $25 млрд в случае согласования меморандума с США

Что случилось этой ночью: воскресенье, 24 мая

На Филиппинах обрушилось строящееся здание, под завалами могут быть до 40 человек

 На Филиппинах обрушилось строящееся здание, под завалами могут быть до 40 человек

Правоохранители установили личность мужчины, устроившего стрельбу у Белого дома

 Правоохранители установили личность мужчины, устроившего стрельбу у Белого дома
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2308 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9556 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 440 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 156 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 165 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 247 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов