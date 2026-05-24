Посольство РФ в Исламабаде соболезнует в связи с жертвами теракта в Пакистане
Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Посольство России в Исламабаде осудило теракт на железной дороге в пакистанской провинции Белуджистан, сообщили в МИД РФ в воскресенье.
"Посольство России в Пакистане решительно осуждает теракт, произошедший 24 мая на железной дороге в городе Кветта провинции Белуджистан", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале министерства.
В посольстве выразили надежду, что организаторы этого нападения будут найдены и понесут заслуженное наказание.
"Соболезнуем родным и близким погибших, желаем всем пострадавшим скорейшего выздоровления", - говорится в сообщении.
Ранее зарубежные СМИ сообщили, что в пакистанском городе Кветта в районе Чаман-Фатак на железной дороге произошел теракт: при подрыве поезда погибли 24 человека и свыше 50 получили ранения. По данным СМИ, в поезде находились военные, причиной взрыва стала детонация заминированного автомобиля.