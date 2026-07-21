КСИР нанес удар по базе США Ат-Танф на юге Сирии

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Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Корпус стражей Исламской революции сообщил, что нанес удары по американской военной базе Ат-Танф на юге Сирии и причинил ей ущерб, передает Press TV.

По утверждениям КСИР, иранским военным удалось уничтожить на этом объекте американские радары и вертолеты, а также нанести урон живой силе противника.

Кроме того, военные отчитались, что "в рамках кампании по расчистке региона от радара и систем ПВО и создания условий для более масштабных атак дронами и ракетами", аэрокосмические силы КСИР уничтожили радар от системы ПРО и стоящий в ангаре истребитель F-15 в Иордании. Атаке подвергся и район Рукбан в Иордании, в результате чего, по утверждению КСИР, погибли несколько расквартированных там американских военнослужащих.

Еще одной целью стал центр хранения и обработки данных компании Amazon в Бахрейне. В КСИР отметили, что выпустили по нему крылатые ракеты и добились значительных повреждений объекта.