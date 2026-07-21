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Военные Ливана начали развертывание на юге страны на фоне ожидаемого ухода войск Израиля

Военные Ливана начали развертывание на юге страны на фоне ожидаемого ухода войск Израиля
Фото: ЕРА/ТАСС

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Армия Ливана приступила к размещению в районе города Завтар аль-Гарбия на юге страны в рамках реализации плана под эгидой США по созданию "пилотных зон" с отводом из них войск Израиля, сообщает во вторник "Аль-Джазира".

"Командование армии снова призывает сограждан не приезжать в город, пока там не стабилизируется ситуация с безопасностью; настоятельно советует соблюдать указания военных", - цитирует телеканал выдержки из заявления ливанских вооруженных сил.

Договоренности предусматривают поэтапный уход израильских военных, разоружение ливанскими военнослужащих отрядов движения "Хезболла" в "пилотных зонах". Кроме района Завтар аль-Гарбия, в "пилотные зоны" пока вошли деревни Фрун и Срифа. Однако, по данным телеканала, некоторые местные жители отмечали, что израильских войск в деревнях никогда и не было.

Накануне израильское командование сообщало о том, что план начал претворяться в жизнь, но не подтвердило начало отвода подразделений с юга Ливана.

Израиль и Ливан подписали 26 июня в Вашингтоне рамочное соглашение при посредничестве США. Документ направлен на приостановку боевых действий. В нем отмечается, что израильские военные покинут созданную ими зону безопасности на юге Ливана после разоружения "Хезболлы".

Конфликт в последние месяцы происходил именно между Израилем и "Хезболлой", военные Ливана в нем не участвовали, а лидеры "Хезболлы" не выражали готовность выполнять требования соглашения.

Израиль Ливан Хезболла
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