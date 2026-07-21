В КСИР возложили на США вину за подрыв двух танкеров в Ормузском проливе

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Корпус стражей Исламской революции (КСИР) во вторник заявил, что США несут ответственность за взрывы на двух танкерах в Ормузском проливе, поскольку именно американская сторона направила их по неверному маршруту по югу этого водного пути.

"Недавно два нарушающих правила нефтяных танкера, введенные в заблуждение убийцами детей США, попытались пройти по опасному южному пути в Ормузском проливе. На них произошли взрывы, которые вызвали сильные пожары, заставили суда остановиться. Спасательные группы сейчас эвакуируют моряков", - приводит телеканал Press TV заявление КСИР.

В Корпусе призвали компании не полагаться на указания США при прохождении Ормузского пролива, не выбирать непроверенные маршруты.

Также иранские военные напомнили, что Ормузский пролив останется закрытым, пока США не прекратят удары. По словам представителей КСИР, до тех пор, "ни единую каплю нефти или газа, ни одну упаковку химических удобрений не экспортируют из региона".

В КСИР заявили, что ведут ответные боевые операции в связи с военной активностью Соединенных Штатов.