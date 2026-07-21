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Хуситы потребовали от всех судов не заходить в саудовские порты

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Хуситы заявили, что объявленная ими морская блокада Саудовской Аравии распространяется не только на связанные с королевством суда, но и на весь морской транспорт, направляющийся в саудовские порты и из них, сообщает Bloomberg.

"Мы настоятельно рекомендуем компаниям проявлять должную осмотрительность и максимальную осторожность во всех своих делах и обеспечить, чтобы никакие рейсы судов не осуществлялись в саудовские порта и из них", - сказано в обращении хуситов к судовладельцам.

Иначе суда могут попасть под обстрел.

20 июля хуситы сообщили, что приступают к морской блокаде Саудовской Аравии в ответ на блокаду портов в Йемене и атаку на международный столичный аэропорт в Сане.

хуситы Йемен Саудовская Аравия Сана
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Хуситы потребовали от всех судов не заходить в саудовские порты

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