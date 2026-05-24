Части республиканцев не понравились планы Трампа по урегулированию с Ираном

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Некоторые видные политики-республиканцы раскритиковали планируемое соглашение США с Ираном по прекращению вооруженного конфликта.

Так, Майк Помпео, возглавлявший Госдеп и ЦРУ во время первого президентского срока президента США Дональда Трампа, заявил, что подготовленный меморандум напоминает ему соглашения с Ираном, заключенные еще в годы президентства в США Барака Обамы.

"Альтернативный вариант ясен: нужно добиться от них открытия чертового Ормузского пролива, лишить Иран денег и ослабить его в военном отношении насколько, чтобы он больше не представлял угрозу для наших союзников в ближневосточном регионе", - написал Помпео в соцсетях.

По сообщению The Guardian, планы Трампа раскритиковал его давний союзник - сенатор Линдси Грэм. Он выразил опасение, что итогом заключения соглашения станет то, что "Иран начнут воспринимать как доминирующую силу".

Недовольство возможным соглашением выразил и глава сенатского комитета по делам вооруженных сил Роджер Уикер, предположивший, что цели американской военной операции против Ирана были гораздо масштабнее того, что содержится в проекте меморандума.

В Белом доме не согласились с такими оценками. В частности, директор по коммуникациям Белого дома Стивен Чунг в резкой форме ответил на критику со стороны Помпео, посоветовав ему "закрыть свой глупый рот".