Рубио констатировал значительный прогресс на переговорах с Ираном

Государственный секретарь США Марко Рубио Фото: AP/ТАСС

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - США добились большого прогресса на переговорах по иранскому урегулированию, однако сторонам еще предстоит сделать заключительные шаги, заявил в воскресенье глава американского Госдепа Марко Рубио.

"Мы добились определенного прогресса, существенного прогресса. Однако финальные шаги еще не сделаны", - сказал он журналистам в Дели.

Рубио, говоря о блокируемом Ираном в ответ на действия США Ормузском проливе, не исключил, что "может быть, существует вероятность того, что в ближайшие часы мир узнает о хороших новостях по поводу пролива".

Комментируя работу переговорщиков, госсекретарь подчеркнул, что ведется обсуждение по поводу "старта процесса, который приведет нас туда, куда и стремится наш президент: в мир, в котором больше нет оснований опасаться, что Иран получит ядерное оружие".

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что стороны близки к подписанию меморандума по урегулированию конфликта. Подробностей об этом документе он практически не привел.

В свою очередь, западные и иранские СМИ отмечают со ссылкой на источники, что речь идет о договоренности продлить режим прекращения огня на 60 дней, чтобы дать сторонам время найти решения наиболее сложных спорных вопросов. Главный из них - иранская ядерная проблема.

Предполагается, что в меморандуме говорится и о поэтапном возобновлении судоходства по Ормузскому проливу. В обмен на это США будут готовы снять морскую блокаду с Ирана. Эти инициативы - пока что временные и будут действовать, пока переговорщики будут работать над финальным соглашением, всеобъемлющим соглашением.