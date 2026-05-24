Поиск

Рубио констатировал значительный прогресс на переговорах с Ираном

Рубио констатировал значительный прогресс на переговорах с Ираном
Государственный секретарь США Марко Рубио
Фото: AP/ТАСС

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - США добились большого прогресса на переговорах по иранскому урегулированию, однако сторонам еще предстоит сделать заключительные шаги, заявил в воскресенье глава американского Госдепа Марко Рубио.

"Мы добились определенного прогресса, существенного прогресса. Однако финальные шаги еще не сделаны", - сказал он журналистам в Дели.

Рубио, говоря о блокируемом Ираном в ответ на действия США Ормузском проливе, не исключил, что "может быть, существует вероятность того, что в ближайшие часы мир узнает о хороших новостях по поводу пролива".

В миреNYT сообщила, что Ирану вернут активы на $25 млрд в случае согласования меморандума с СШАNYT сообщила, что Ирану вернут активы на $25 млрд в случае согласования меморандума с СШАЧитать подробнее

Комментируя работу переговорщиков, госсекретарь подчеркнул, что ведется обсуждение по поводу "старта процесса, который приведет нас туда, куда и стремится наш президент: в мир, в котором больше нет оснований опасаться, что Иран получит ядерное оружие".

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что стороны близки к подписанию меморандума по урегулированию конфликта. Подробностей об этом документе он практически не привел.

В свою очередь, западные и иранские СМИ отмечают со ссылкой на источники, что речь идет о договоренности продлить режим прекращения огня на 60 дней, чтобы дать сторонам время найти решения наиболее сложных спорных вопросов. Главный из них - иранская ядерная проблема.

Предполагается, что в меморандуме говорится и о поэтапном возобновлении судоходства по Ормузскому проливу. В обмен на это США будут готовы снять морскую блокаду с Ирана. Эти инициативы - пока что временные и будут действовать, пока переговорщики будут работать над финальным соглашением, всеобъемлющим соглашением.

Иран США Марко Рубио
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Рубио констатировал значительный прогресс на переговорах с Ираном

 Рубио констатировал значительный прогресс на переговорах с Ираном

NYT сообщила, что Ирану вернут активы на $25 млрд в случае согласования меморандума с США

 NYT сообщила, что Ирану вернут активы на $25 млрд в случае согласования меморандума с США

Что случилось этой ночью: воскресенье, 24 мая

На Филиппинах обрушилось строящееся здание, под завалами могут быть до 40 человек

 На Филиппинах обрушилось строящееся здание, под завалами могут быть до 40 человек

Правоохранители установили личность мужчины, устроившего стрельбу у Белого дома

 Правоохранители установили личность мужчины, устроившего стрельбу у Белого дома

Открывший огонь возле Белого дома в Вашингтоне погиб

 Открывший огонь возле Белого дома в Вашингтоне погиб

Иран не откажется от контроля над Ормузским проливом вопреки заявлению Трампа

Стрельба произошла возле Белого дома в Вашингтоне

Корабль КНР "Шэньчжоу-23" 24 мая стартует к национальной орбитальной станции

 Корабль КНР "Шэньчжоу-23" 24 мая стартует к национальной орбитальной станции

Трамп заявил, что в целом согласовал соглашение с Ираном

 Трамп заявил, что в целом согласовал соглашение с Ираном
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2305 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9556 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 440 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 156 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 165 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 247 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов