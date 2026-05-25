Сделка между США и Ираном не состоится без разморозки части иранских активов

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Тегеран в ходе переговоров с США передал через посредников, что соглашение между странами не будет достигнуто без освобождения определенной части замороженных активов Ирана на начальном этапе, сообщает агентство "Тасним" со ссылкой на осведомленный источник.

По его словам, Иран ясно дал понять, что никакое соглашение не будет достигнуто без освобождения определенной части его замороженных активов на самом первом этапе и четкого механизма гарантированного освобождения всех замороженных активов впоследствии.

Источник отметил, что этот вопрос был доведен до сведения пакистанского посредника и ряда стран региона, которые участвуют в переговорах.

Собеседник агентства подчеркнул, что в настоящее время американцы продолжают препятствовать выполнению некоторых пунктов соглашения, включая вопрос об освобождении замороженных активов Ирана.

Хроника 28 февраля – 25 мая 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
