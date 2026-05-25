Европейские рынки акций завершили в плюсе торги в пятницу

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Фондовые индексы стран Западной Европы выросли по итогам сессии в пятницу.

Сводный индикатор крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 поднялся на 0,73% - до 625,12 пункта.

Британский FTSE 100 прибавил 0,22%, германский DAX - 1,15%, французский CAC 40 - 0,37%, итальянский FTSE MIB - 0,7%, испанский IBEX 35 - 0,06%.

Инвесторы продолжили следить за геополитическими новостями, а также оценивали статданные и новости компаний.

Госсекретарь США Марко Рубио заявил в четверг, что в процессе выработки возможного соглашения с Ираном наблюдаются положительные тенденции. "Есть хорошие знаки. Но я не хочу быть слишком оптимистичным. Посмотрим, что произойдет в последующие пару дней", - сказал он журналистам. Рубио также отметил, что президент США Дональд Трамп всегда предпочитал вариант с дипломатией, однако может прибегнуть и к другим вариантам, если договориться не удастся.

Сохранение высоких цен на нефть на фоне продолжающейся блокировки Ормузского пролива усиливает опасения относительно ускорения инфляции, которое может подтолкнуть центральные банки к повышению процентных ставок. Трейдеры ожидают, что Европейский центральный банк до конца текущего года поднимет ставки как минимум дважды для стабилизации цен.

ЕЦБ, вероятно, повысит основные процентные ставки на июньском заседании на фоне инфляционных рисков, заявил глава ЦБ Мальты и член управляющего совета ЕЦБ Александер Демарко. "В июне, скорее всего, нам придется их повысить, - сказал он, выступая на мероприятии на Кипре. - Нам необходимо послать сигнал о том, что мы привержены своей среднесрочной цели (по инфляции в 2% - ИФ). Дело в сохранении доверия".

Как показали опубликованные в пятницу данные Национального статистического управления (ONS) Великобритании, розничные продажи в стране в апреле уменьшились на 1,3% относительно предыдущего месяца после роста на 0,6% в марте. Аналитики в среднем ожидали сокращения на 0,6%, по данным Trading Economics.

Индекс потребительского доверия в Великобритании в мае увеличился до минус 23 пунктов по сравнению с минус 25 пунктов месяцем ранее, сообщила аналитическая компания NIQ GfK. Эксперты прогнозировали снижение до минус 28 пунктов.

Индикатор делового доверия в ФРГ, рассчитываемый институтом экономических исследований Ifo, в мае вырос до 84,9 пункта с 84,5 пункта в предыдущем месяце. Консенсус-прогноз предполагал 84,2 пункта.

Индекс доверия предпринимателей во Франции в мае поднялся до максимальных за четыре месяца 102 пунктов со 100 пунктов в апреле, по данным Национального статистического управления Insee. Аналитики не ожидали изменения индикатора по сравнению с апрельским уровнем.

Лидером роста в сводном европейском индексе стали акции улучшившей годовой прогноз прибыли Softcat, подскочившие в цене на 12,9%.

Также заметный рост продемонстрировали бумаги Nokia Corp. (+9,6%), Infineon Technologies (+8%) и Rightmove Plc (+7,3%).

Бумаги британской Games Workshop подорожали на 7,9% после того, как производитель игры Warhammer 40K представил сильную оценку годовых результатов. По предварительным данным компании, ее доналоговая прибыль за фингод, истекающий 31 мая, превысит 265 млн фунтов стерлингов ($355,6 млн) против прогноза аналитиков в 251,05 млн фунтов.

Котировки акций испанского производителя косметики и парфюмерии Puig Brands упали на 13,4% на новостях о прекращении переговоров о его слиянии с американским косметическим гигантом Estee Lauder. Компания показала самое резкое падение акций в Stoxx Europe 600.

Стоимость акций Julius Baer снизилась на 6,9%. Отчетность за четыре месяца текущего года, представленная ранее швейцарским банком, указала на замедление притока средств клиентов из-за внедрения нового подхода к управлению рисками и повышенной неопределенности, связанной с войной на Ближнем Востоке.

Швейцарский производитель часов и ювелирных изделий Compagnie Financiere Richemont сократил капитализацию на 0,6%, несмотря на то, что его выручка в четвертом финквартале и по итогам всего 2026 фингода превзошла ожидания рынка.

Во Франкфурте акции Deutsche Post подорожали более чем на 4%, Symrise, MTU Aero Engines и adidas - более чем на 3%, тогда как капитализация Fresenius опустилась на 2,8%.

В Париже рыночная стоимость STMicro увеличилась на 5,2%, ArcelorMittal - на 4,1%, Stellantis - на 3%. Цена бумаг TotalEnergies снизилась на 2%, Danone - на 1,6%, Eiffage - на 1,3%.