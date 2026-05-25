Уолл-стрит выросла в пятницу, Dow Jones обновил рекорд

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов в пятницу, причем индекс Dow Jones обновил исторический максимум, а S&P 500 показал самую длинную серию недельных повышений с 2023 года - его значение увеличилось по итогам восьмой недели подряд.

Участники рынка оценивали ситуацию на Ближнем Востоке. Госсекретарь США Марко Рубио заявил в четверг, что в процессе выработки возможного соглашения с Ираном наблюдаются положительные тенденции.

"Есть хорошие знаки. Но я не хочу быть слишком оптимистичным. Посмотрим, что произойдет в последующие пару дней", - сказал он журналистам. Рубио отметил, что президент США Дональд Трамп всегда предпочитал вариант с дипломатией, однако может прибегнуть и к другим методам, если договориться не удастся.

В последующие дни эскалации не произошло. По состоянию на воскресенье рамочное соглашение между Вашингтоном и Тегераном одобрено сторонами на 95%, сообщил в воскресенье телеканал Fox News со ссылкой на американского чиновника. При этом он указал, что переговорщики все еще спорят о формулировках, касающихся ядерного арсенала Тегерана и Ормузского пролива.

В пятницу Кевин Уорш был приведен к присяге в качестве 17-го председателя Федеральной резервной системы (ФРС). В ходе церемонии в Белом доме в пятницу президент США Дональд Трамп заявил, что хочет, чтобы Уорш "действовал независимо" на этом посту. "Я хочу, чтобы Кевин был полностью независимым. Я хочу, чтобы он был независимым и просто отлично выполнял свою работу. Не смотрите на меня, не смотрите ни на кого, просто делайте свое дело и делайте его отлично", - сказал Трамп.

Тем временем член совета управляющих ФРС Кристофер Уоллер поддержал отказ от сигнала о том, что следующим шагом регулятора скорее будет снижение базовой ставки, чем ее повышение. "Инфляция движется не туда, куда надо, - сказал он, выступая на мероприятии во Франкфурте. - Основываясь на последних данных, я бы отказался от мягких формулировок в заявлении о ДКП, чтобы четко дать понять, что снижение ставки в будущем не более вероятно, чем ее повышение".

Также в пятницу стало известно, что индекс потребительского доверия в США, рассчитываемый Мичиганским университетом, в мае упал до рекордно низкого уровня в 44,8 пункта по сравнению с 49,8 пункта месяцем ранее. Значение индикатора оказалось существенно хуже предварительной оценки в 48,2 пункта. Аналитики не ожидали пересмотра.

Между тем аналитики UBS Global Wealth Management повысили прогноз для фондового индекса S&P 500 на конец 2026 года до 7900 пунктов с ранее ожидавшихся 7500 пунктов, ссылаясь на устойчивые потребительские расходы в США и высокий спрос на инфраструктуру дата-центров.

Кроме того, участники рынка оценивали корпоративные новости.

Акции Take-Two Interactive Software подешевели на 4,4%, хотя этот американский издатель видеоигр в четвертом квартале 2026 финансового года значительно сократил чистый убыток и увеличил выручку на 6%. Компания также подтвердила, что релиз игры Grand Theft Auto VI, который ранее неоднократно откладывался, состоится 19 ноября.

Цена бумаг Workday выросла на 5,2%. Чистая прибыль и выручка разработчика программного обеспечения для управления персоналом в первом квартале превысили прогнозы рынка.

Капитализация Estee Lauder подскочила на 11,9%. Американский производитель косметики прекратил переговоры о слиянии с испанской Puig.

Рыночная стоимость BJ's Wholesale Club упала на 8,3%, хотя одна из крупнейших в США сетей магазинов-складов отчиталась о росте выручки на 10% в прошлом финквартале, до $5,66 млрд, при прогнозе аналитиков в $5,44 млрд.

Индекс Dow Jones Industrial Average повысился на 0,58% и составил 50579,7 пункта.

Лидером роста в индикаторе стали акции Merck & Co., подорожавшие на 5,6%, лидером снижения - бумаги Nvidia Corp., подешевевшие на 1,9%.

Значение Standard & Poor's 500 увеличилось на 0,37% - до 7473,47 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 0,19% и завершил торги на уровне 26343,97 пункта.