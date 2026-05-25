Поиск

Королевский флот Британии готовится к разминированию Ормузского пролива

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Корабли Королевского военно-морского флота и сотни британских моряков готовятся к отправке в район Ормузского пролива для оказания помощи в его разминировании, сообщает Associated Press.

По данным командования британского ВМФ, после достижения соглашения между США и Ираном вспомогательное судно RFA Lyme Bay, находящееся в Гибралтаре, отправится на Ближний Восток.

В настоящее время на судно загружают боеприпасы и беспилотные подводные аппараты с гидролокаторами для поиска и уничтожения мин. Ожидается, что судно присоединится к британскому эсминцу HMS Dragon и кораблям союзников перед прохождением через Суэцкий канал по пути в Персидский залив.

Как сообщила агентству начальник группы по разминированию Королевского флота коммодор Джемма Бриттон, Иран мог разместить огромное количество различных мин по всему Ормузскому проливу.

По ее словам, мины могут быть якорными, реактивно-всплывающими, донными и приводиться в действие в результате контакта с судном, акустического воздействия или изменения магнитного поля.

Автономные системы на борту судна RFA Lyme Bay используют гидролокатор для сканирования морского дна и окружающих вод, составляя карту потенциальных угроз примерно за половину времени, необходимого для традиционных минных тральщиков.

Хроника 28 февраля – 25 мая 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
США Иран Великобритания Ормузский пролив
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что случилось этой ночью: понедельник, 25 мая

Три человека погибли при обрушении строящегося здания на Филиппинах

 Три человека погибли при обрушении строящегося здания на Филиппинах

ВОЗ сообщила о более чем 900 предполагаемых случаях Эболы в ДРК

 ВОЗ сообщила о более чем 900 предполагаемых случаях Эболы в ДРК

Трамп призвал ряд исламских стран присоединиться к Соглашениям Авраама

 Трамп призвал ряд исламских стран присоединиться к Соглашениям Авраама

Fox News сообщил, что рамочное соглашение США с Ираном готово на 95%

Великобритания и Франция заблокировали предложение НАТО тратить 0,25% ВВП на помощь Украине

Что произошло за день: воскресенье, 24 мая

Корабль КНР "Шэньчжоу-23" стартовал к национальной орбитальной станции

 Корабль КНР "Шэньчжоу-23" стартовал к национальной орбитальной станции

Трамп уверен, что сможет заключить с Ираном более выгодное соглашение, чем Обама

Трамп назвал конструктивным переговорный процесс с Ираном

 Трамп назвал конструктивным переговорный процесс с Ираном
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9567 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2315 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 440 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 156 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 165 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 247 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов