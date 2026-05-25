Королевский флот Британии готовится к разминированию Ормузского пролива

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Корабли Королевского военно-морского флота и сотни британских моряков готовятся к отправке в район Ормузского пролива для оказания помощи в его разминировании, сообщает Associated Press.

По данным командования британского ВМФ, после достижения соглашения между США и Ираном вспомогательное судно RFA Lyme Bay, находящееся в Гибралтаре, отправится на Ближний Восток.

В настоящее время на судно загружают боеприпасы и беспилотные подводные аппараты с гидролокаторами для поиска и уничтожения мин. Ожидается, что судно присоединится к британскому эсминцу HMS Dragon и кораблям союзников перед прохождением через Суэцкий канал по пути в Персидский залив.

Как сообщила агентству начальник группы по разминированию Королевского флота коммодор Джемма Бриттон, Иран мог разместить огромное количество различных мин по всему Ормузскому проливу.

По ее словам, мины могут быть якорными, реактивно-всплывающими, донными и приводиться в действие в результате контакта с судном, акустического воздействия или изменения магнитного поля.

Автономные системы на борту судна RFA Lyme Bay используют гидролокатор для сканирования морского дна и окружающих вод, составляя карту потенциальных угроз примерно за половину времени, необходимого для традиционных минных тральщиков.