Дипломаты сообщили о состоянии пострадавших в ДТП в Анталье россиян

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - В ДТП в Анталье пострадали семь российских туристов, в том числе трое детей, тяжело пострадавших среди них нет, сообщило российское генконсульство в Анталье.

Дипломаты напомнили, что микроавтобус с семью россиянами столкнулся с другим микроавтобусом у города Серик утром 25 мая.

"С места происшествия россияне были доставлены в ближайшую больницу. Тяжело пострадавших в результате аварии нет. У одной туристки диагностирован перелом носа, ей планируется провести операцию", - говорится в сообщении.

Остальных туристов вернули в отель.

"Генконсульство России в Анталье находится в контакте с сотрудниками туроператора, страховой компании, другими турецкими службами и держит ситуацию на приоритетном контроле", - подчеркивают в дипмиссии.