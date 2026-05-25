Поиск

Семеро российских туристов пострадали в результате ДТП в Анталье

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - В Анталье, по предварительной информации, 13 туристов, из которых семеро - россияне, пострадали в результате столкновения двух микроавтобусов, сообщают местные СМИ.

Авария произошло около 5 утра в понедельник на трассе Белек-Кадрие. Туристический микроавтобус с россиянами столкнулся с другим микроавтобусом, двигавшимся навстречу. В нем находились туристы из Румынии. Причина аварии пока не установлена.

В результате пострадали 13 туристов: семь россиян и шесть граждан Румынии.

На место происшествия были направлены многочисленные медицинские и полицейские бригады. После оказания первой помощи парамедиками пострадавших туристов доставили в ближайшие больницы на машинах скорой помощи. Как пишут турецкие СМИ, состоянию их здоровья ничего не угрожает.

Полиция начала расследование на месте аварии. Причина происшествия станет ясна после завершения технических экспертиз.

В субботу в Анталье автобус с российскими туристами попал в ДТП в районе курорта Бельдиби в провинции Анталья. Пострадали 14 человек, двум из них потребовались операции.

Анталья Румыния Турция
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Китай начал кампанию по ужесточению контроля над трансграничной торговлей акциями

 Китай начал кампанию по ужесточению контроля над трансграничной торговлей акциями

Госсекретарь США посетит Армению

Путин посетит с госвизитом Казахстан 27-29 мая

Что случилось этой ночью: понедельник, 25 мая

Три человека погибли при обрушении строящегося здания на Филиппинах

 Три человека погибли при обрушении строящегося здания на Филиппинах

ВОЗ сообщила о более чем 900 предполагаемых случаях Эболы в ДРК

 ВОЗ сообщила о более чем 900 предполагаемых случаях Эболы в ДРК

Трамп призвал ряд исламских стран присоединиться к Соглашениям Авраама

 Трамп призвал ряд исламских стран присоединиться к Соглашениям Авраама

Fox News сообщил, что рамочное соглашение США с Ираном готово на 95%

Великобритания и Франция заблокировали предложение НАТО тратить 0,25% ВВП на помощь Украине

Что произошло за день: воскресенье, 24 мая
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9570 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2317 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 440 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 156 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 165 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 247 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов