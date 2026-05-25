Семеро российских туристов пострадали в результате ДТП в Анталье

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - В Анталье, по предварительной информации, 13 туристов, из которых семеро - россияне, пострадали в результате столкновения двух микроавтобусов, сообщают местные СМИ.

Авария произошло около 5 утра в понедельник на трассе Белек-Кадрие. Туристический микроавтобус с россиянами столкнулся с другим микроавтобусом, двигавшимся навстречу. В нем находились туристы из Румынии. Причина аварии пока не установлена.

В результате пострадали 13 туристов: семь россиян и шесть граждан Румынии.

На место происшествия были направлены многочисленные медицинские и полицейские бригады. После оказания первой помощи парамедиками пострадавших туристов доставили в ближайшие больницы на машинах скорой помощи. Как пишут турецкие СМИ, состоянию их здоровья ничего не угрожает.

Полиция начала расследование на месте аварии. Причина происшествия станет ясна после завершения технических экспертиз.

В субботу в Анталье автобус с российскими туристами попал в ДТП в районе курорта Бельдиби в провинции Анталья. Пострадали 14 человек, двум из них потребовались операции.