Пострадавшие в ДТП в Анталье 23 мая россияне выписаны из больницы

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Все российские туристы, пострадавшие в ДТП с экскурсионным автобусом в Анталье 23 мая, выписаны из больницы, сообщила "Интерфаксу" директор филиала ЕВРОИНС Туристическое Страхование Юлия Алчеева.

"В ДТП 23 мая в Турции в районе Бельдиби пострадали 14 российских туристов, 12 из них были выписаны после оказания помощи. Еще двух россиянок успешно прооперировали и также выписали из больницы", - рассказала она.

По данным "Евроинс Туристическое Страхование", у одной из них был перелом диафиза плечевой кости, у другой - перелом безымянного пальца.

Анталья Турция Бельдиби
