Трамп заявил, что переговоры с Ираном идут прекрасно

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп положительно охарактеризовал ход дискуссий с Ираном.

"Переговоры с Исламской Республикой Иран продвигаются прекрасно! Это будет либо отличная сделка для всех, либо не будет никакой вообще - будет возвращение на поле боя и к стрельбе, но уже в еще большей и сильной форме, чем когда-либо прежде, а этого не хочет никто!" - написал он в соцсети Truth Social в понедельник.

Трамп и ранее заявлял о намерении подписать с Ираном соглашение исторического масштаба, и что ни на что меньшее он не согласен. Также, по его словам, он не допустит заключения невыгодного для Вашингтона соглашения с Тегераном.