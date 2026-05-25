Индекс МосБиржи упал ниже 2600 пунктов впервые с 8 мая

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Индекс МосБиржи, один из основных российских фондовых индикаторов, к вечеру в понедельник развернулся вниз и пробил рубеж 2600 пунктов в отсутствие позитивных драйверов и на фоне снижения нефти после заявлений президента США Дональда Трампа о скором заключении соглашения с Ираном.

К 16:50 индекс МосБиржи составил 2598,89 пункта (-1%) - минимум с 8 мая, индекс РТС - 1149,73 пункта (-1%).

Лидировали в откате акции "Северстали" (-2,9%), "НОВАТЭКа" (-2,9%), "Русала" (-2,9%), "Татнефти" (-2,3%), "ВК" (-2,2%), ВТБ (-2,1%), "ММК" (-2,1%).