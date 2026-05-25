Трамп заявил, что для ближневосточного урегулирования Саудовская Аравия и другие страны должны нормализовать отношения с Израилем

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил, что Саудовская Аравия, Катар и другие государства региона должны стать частью Соглашений Авраама по нормализации отношений с Израилем.

"Все должно начаться с немедленного подписания (соглашений - ИФ) Саудовской Аравией и Катаром, и их примеру должны последовать остальные", - написал он в соцсети Truth Social.

Трамп добавил, что также необходимо участие в соглашениях ОАЭ, Пакистана, Турции, Египта, Иордании и Бахрейна. Чуть позднее он уточнил, что ОАЭ и Бахрейн уже присоединились к соглашениям.

Соглашения Авраама были заключены при участии США в период первого срока администрации Трампа в 2020 году между Израилем и тремя арабскими странами - Бахрейном, ОАЭ и Марокко. Договоренности предусматривают установление дипломатических отношений и открытие посольств, а также сотрудничество в экономике и других областях.