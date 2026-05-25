Лидер оппозиции Израиля раскритиковал возможное соглашение США и Ирана

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Лидер парламентской оппозиции Израиля Яир Лапид подверг критике возможное соглашение США с Ираном, сообщает в понедельник The New York Times (NYT).

"Соглашение будет плохим для Израиля, плохим для региона, плохим для граждан Ирана", - приводит издание слова Лапида.

Он отметил, что, если соглашение в его нынешней форме будет заключено, "это будет не последний раунд войны".

По информации газеты, в Израиле звучат опасения, что вероятное соглашение не ограничит ядерную и ракетную программы Ирана.

В свою очередь, некоторые израильские министры, придерживающиеся ультраправых взглядов, призвали премьера Израиля Биньямина Нетаньяху нарастить военные операции в Ливане в ответ на атаки движения "Хезболла" c использованием БПЛА, сообщает The Times of Israel.

В частности, министр национальной безопасности страны Итамар Бен-Гвир заявил, что Израилю нужно отключить электричество в Ливане, занять территории по реке Захрани на юге Ливана, "вернуться к войне высокой интенсивности". Издание уточняет, что эта река протекает севернее реки Эль-Литани, и призывы министра подразумевают расширение зоны боевых действий.

Министр финансов Бецалель Смотрич призывал усилить удары по Бейруту.

В ночь на понедельник телеканал Fox News со ссылкой на информированного американского чиновника сообщил, что Иран "в принципе согласился с рамочным соглашением", и оно на 95% готово.

В МИД Ирана в понедельник, однако, отмечали, что, хотя стороны достигли взаимопонимания по ряду вопросов, о подписании соглашения говорить не приходится. Представитель ведомства Исмаил Багаи заявлял, что Тегеран и Вашингтон пока не обсуждают иранскую ядерную программу.

Хроника 28 февраля – 27 мая 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
