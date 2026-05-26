Спецслужбы стран СНГ обсудят борьбу с религиозным радикализмом

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Заседание Совета руководителей органов безопасности и специальных служб стран СНГ (СОРБ) пройдет в Иркутске во вторник, сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.

"26 мая 2026 года на территории Иркутской области состоится 58-е заседание Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств - участников Содружества Независимых Государств", - сообщили в ЦОС.

В ходе пленарного заседания члены совета обсудят вопросы противодействия эскалации религиозного радикализма и нейтрализации транснациональной террористической активности на пространстве Содружества.

"Будет дана оценка состояния коллективной системы антитеррористической защиты и рассмотрены результаты проведения в 2025 году совместных антитеррористических учений компетентных органов государств - участников СНГ", - уточнили в ЦОС.

Кроме того, участники заседания подведут итоги выполнения программы по борьбе с терроризмом и экстремизмом в 2023-2025 годы и обсудят ход реализации программы сотрудничества в области дерадикализации на 2025-2027 годы.

Руководитель Антитеррористического центра Содружества доложит членам Совета о результатах работы Центра за прошлый год.

Также в рамках мероприятия пройдут заседания рабочих органов СОРБ по конкретным направлениям оперативно-служебной деятельности.

ФСБ РФ Иркутская область СОРБ ЦОС
