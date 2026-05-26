Землетрясение магнитудой 6,8 произошло в Чили

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Подземный толчок магнитудой 6,8 зафиксирован в северной части Чили у границы с Боливией, сообщает во вторник Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки филиала, эпицентр зафиксированного в 00:52 по Москве во вторник землетрясения находился в 50 км к востоку от города Калама, примерно в 50 км от границы с Боливией.

По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "опустошительное".

Геологическая служба США оценила магнитуду землетрясения в 6,9. По данным американских сейсмологов, очаг залегал на глубине 109 км, эпицентр находился в 29 км к востоку от города Калама.