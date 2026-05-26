Европейские акции в понедельник выросли на ожиданиях деэскалации на Ближнем Востоке

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Фондовые индексы европейских стран выросли по итогам торгов в понедельник благодаря надеждам на заключение мирного соглашения между США и Ираном.

Сводный индикатор крупнейших компаний региона Stoxx Europe 600 поднялся на 1,04% - до 631,63 пункта.

Германский DAX прибавил 2,01%, французский CAC 40 - 1,76%, итальянский FTSE MIB - 1,43%, испанский IBEX 35 - 2,24%. В Великобритании торги не проводились из-за праздника.

Президент США Дональд Трамп в минувшие выходные написал в соцсети Truth Social, что сделка между Вашингтоном и Тегераном в значительной мере согласована. Он отметил, что в рамках соглашения среди прочего будет открыт Ормузский пролив.

Позднее глава Белого дома заявил, что переговоры с Ираном "проходят организованным и конструктивным образом", добавив при этом, что попросил своих переговорщиков не спешить с согласованием итогового меморандума. "Обе стороны должны избегать спешки и согласовать правильное соглашение. Нет права на ошибку", - написал Трамп.

Рамочное соглашение между Вашингтоном и Тегераном одобрено сторонами на 95%, сообщил в воскресенье телеканал Fox News со ссылкой на американского чиновника. По его словам, Иран "в принципе согласился" с текстом документа, однако переговорщики все еще спорят о ряде формулировок.

Надежды на возобновление поставок нефти из Персидского залива вызвали падение цен на нефть и вслед за ними - котировок бумаг нефтегазовых компаний, в том числе TotalEnergies - на 1,3%, Shell - на 1,1%, BP Plc - на 2,5%.

Между тем бумаги авиаперевозчиков уверенно подорожали, включая Air France-KLM (+6,2%) и Lufthansa (+3,6%), а также туроператора TUI (+4,9%).

Активный подъем продемонстрировали акции германской Delivery Hero, подорожавшие почти на 12%. Оператор сервиса по доставки еды в выходные подтвердил получение предложения о выкупе его акций по цене 33 евро от американской Uber Technologies, тогда как СМИ сообщили, что потенциальный покупатель рассматривает возможность улучшения этого предложения.

Рыночная стоимость итальянской Nexi увеличилась на 6,5% на новостях, что банк Cassa Depositi e Prestiti планирует нарастить свою долю в финтех-компании до 29,9%.

Наращивают капитализацию автопроизводители Daimler Truck (+4,4%), Renault (+3,3%), Stellantis (+2,9%), Ferrari (+2,8%), Mercedes-Benz и BMW AG (+1,3%).

В число лидеров роста в составе германского DAX вошли MTU Aero Engines (+6,1%), Infineon Technologies (+4,5%) и Zalando (+4,2%), во французском CAC 40 - SAFRAN (+5,8%), Societe Generale (+4,5%) и Vinci (+3,3%).