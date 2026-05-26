Поиск

Рубио сообщил, что у США нет активных или запланированных переговоров с Украиной

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что в настоящее время Вашингтон не ведет переговоры с Украиной и не планирует таковых.

"В настоящее время нет активных или запланированных переговоров с Украиной", - заявил Рубио журналистам в Индии, его слова приводят американские СМИ.

Ранее в Госдепартаменте сообщили, что Рубио провел телефонный разговор с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, в ходе которого стороны обменялись мнениями по украинскому конфликту.

Госдепартамент Марко Рубио Украина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

BTS стали главными лауреатами American Music Awards 2026

 BTS стали главными лауреатами American Music Awards 2026

Что случилось этой ночью: вторник, 26 мая

Рубио заявил, что согласование формулировок по сделке с Ираном может занять несколько дней

 Рубио заявил, что согласование формулировок по сделке с Ираном может занять несколько дней

У второго испанца с лайнера Hondius подтвержден хантавирус

 У второго испанца с лайнера Hondius подтвержден хантавирус

Рубио и Лавров обсудили Украину, Иран, отношения США и РФ

Трамп выступает за уничтожение иранского обогащенного урана в США или другой стране

 Трамп выступает за уничтожение иранского обогащенного урана в США или другой стране

Орбитальная группировка Starlink превысила 10,4 тысячи интернет-спутников

 Орбитальная группировка Starlink превысила 10,4 тысячи интернет-спутников

Лавров сообщил Рубио о предстоящих ударах по целям в Киеве

Brent подешевела до $97,58 за баррель

МИД РФ требует от Чехии освободить задержанного митрополита Илариона

 МИД РФ требует от Чехии освободить задержанного митрополита Илариона
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9582 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2329 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 440 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 156 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 165 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 247 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов