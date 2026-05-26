Рубио сообщил, что у США нет активных или запланированных переговоров с Украиной

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что в настоящее время Вашингтон не ведет переговоры с Украиной и не планирует таковых.

"В настоящее время нет активных или запланированных переговоров с Украиной", - заявил Рубио журналистам в Индии, его слова приводят американские СМИ.

Ранее в Госдепартаменте сообщили, что Рубио провел телефонный разговор с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, в ходе которого стороны обменялись мнениями по украинскому конфликту.