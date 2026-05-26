ЕС намерен оштрафовать Google на сотни миллионов евро

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Европейский союз планирует оштрафовать Google (входит в Alphabet Inc.) на сотни миллионов евро по итогам антимонопольного расследования, сообщила германская Handelsblatt со ссылкой на источники в Еврокомиссии.

Подготовка соответствующего решения находится на завершающей стадии, объявить его планируется до начала летних каникул. Издание отмечает, что штраф для Google станет самым крупным из до сих пор наложенных в ЕС в связи с нарушением закона о цифровых рынках (DMA).

Расследование, официально начатое в марте 2025 года, рассматривало практику ранжирования результатов поиска Google, обвиненной в том, что при их выдаче она отдает предпочтение собственным сервисам, нарушая DMA.

В Google выразили готовность урегулировать разногласия с ЕК, хотя и подвергли критике влияние действующих в ЕС правил на работу поискового сервиса.

"Изменения, которые мы уже внесли в систему поиска с учетом требований DMA, привели к самому значительному ухудшению качества этого продукта за всю историю", - сказал представитель компании, добавив, что из-за корыстных действий лиц, предъявивших претензии к Google, европейцам приходится пользоваться "второсортным сервисом".

В ФСВТС сообщили о переговорах с Индией по дополнительной партии С-400

