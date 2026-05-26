Поиск

"Росатом" не видит достаточно усилий со стороны МАГАТЭ для снижения напряженности вокруг АЭС "Бушер"

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Глава "Росатома" Алексей Лихачев считает, что Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) могло бы сделать больше для снижения напряженности вокруг АЭС "Бушер" в Иране и других атомных объектов на Ближнем Востоке.

"Честно скажу, что, на мой взгляд, агентство МАГАТЭ, Международное ядерное агентство, сделало не все со своей стороны, чтобы не допустить или снизить эту эскалацию. Мы об этом говорим активно и откровенно нашим коллегам в МАГАТЭ", - сказал Лихачев в интервью телеканалу "Аль-Джазира".

Глава "Росатома" подчеркнул, что "сейчас настало время более проактивной позиции МАГАТЭ в части поиска компромисса по иранской ядерной программе".

При этом, по словам Лихачева, он заверил главу МАГАТЭ, что российская сторона "готова сделать все, что будет выгодно для снижения напряжения, для деэскалации политического международного противостояния вокруг иранской ядерной проблемы".

Алексей Лихачев МАГАТЭ Росатом Иран АЭС Бушер
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Ferrari представила свой первый полностью электрический автомобиль

 Ferrari представила свой первый полностью электрический автомобиль

В ФСВТС сообщили о переговорах с Индией по дополнительной партии С-400

Иран возвращается в интернет

 Иран возвращается в интернет

Brent дорожает на 2,8%, WTI дешевеет на 4,4%

BTS стали главными лауреатами American Music Awards 2026

 BTS стали главными лауреатами American Music Awards 2026

Что случилось этой ночью: вторник, 26 мая

Рубио заявил, что согласование формулировок по сделке с Ираном может занять несколько дней

 Рубио заявил, что согласование формулировок по сделке с Ираном может занять несколько дней

У второго испанца с лайнера Hondius подтвержден хантавирус

 У второго испанца с лайнера Hondius подтвержден хантавирус

Рубио и Лавров обсудили Украину, Иран, отношения США и РФ

Трамп выступает за уничтожение иранского обогащенного урана в США или другой стране

 Трамп выступает за уничтожение иранского обогащенного урана в США или другой стране
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9584 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2333 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 440 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 156 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 165 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 247 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов