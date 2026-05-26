"Росатом" не видит достаточно усилий со стороны МАГАТЭ для снижения напряженности вокруг АЭС "Бушер"

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Глава "Росатома" Алексей Лихачев считает, что Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) могло бы сделать больше для снижения напряженности вокруг АЭС "Бушер" в Иране и других атомных объектов на Ближнем Востоке.

"Честно скажу, что, на мой взгляд, агентство МАГАТЭ, Международное ядерное агентство, сделало не все со своей стороны, чтобы не допустить или снизить эту эскалацию. Мы об этом говорим активно и откровенно нашим коллегам в МАГАТЭ", - сказал Лихачев в интервью телеканалу "Аль-Джазира".

Глава "Росатома" подчеркнул, что "сейчас настало время более проактивной позиции МАГАТЭ в части поиска компромисса по иранской ядерной программе".

При этом, по словам Лихачева, он заверил главу МАГАТЭ, что российская сторона "готова сделать все, что будет выгодно для снижения напряжения, для деэскалации политического международного противостояния вокруг иранской ядерной проблемы".