В железнодорожной аварии в Бельгии погибли двое взрослых и двое детей

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - В Бельгии в столкновении пассажирского поезда и школьного микроавтобуса погибли двое взрослых и два ребенка, находившиеся в автобусе, сообщил вице-премьер и глава МИД Бельгии Максим Прево, пишут Les 20 minutes.

Погибли водитель автобуса, сопровождающий группы школьников и дети, которым было 12 и 15 лет, сообщила пресс-секретарь прокуратуры. Об этом пишет Le Soir.

Еще пять детей доставлены в больницу, врачи стабилизировали их состояние. Всего в салоне было семь школьников, сопровождающий и водитель.

Прокуратура начала расследование обстоятельств аварии, по следствию назначена экспертиза.

Столкновение произошло утром на наземном переезде через железнодорожные пути в коммуне Бюггенхаут в Восточной Фландрии. В железнодорожной компании заявляли, что переезд был закрыт и горел красный светофор. Машинист поезда уже начал сбавлять скорость, так как до остановки на станции оставался километр, а затем применил экстренное торможение при виде автобуса на путях, но удар все равно был очень сильным.