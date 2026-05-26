Великобритания ввела санкции против эмитента стейблкоина USDKG

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Великобритания включила в обновленный санкционный список киргизские Евразийский сберегательный банк, ОАО "Государственная брокерская компания" и ОАО "Эмитент виртуальных активов", сообщил Форин офис.

Британский МИД подозревает, что банк получал или получает выгоды или поддержку от правительства России посредством предоставления финансовых услуг лицам, работающим в российском финсекторе. В отношении Евразийского сберегательного банка введены заморозка активов, ограничения на трастовые услуги, а также запрет на корреспондентские банковские отношения и обработку платежей.

ЕС впервые применил меры против обхода санкций в отношении третьей страны

ОАО "Государственная брокерская компания" попало в санкционный список, потому что, по версии Лондона, компания ведет бизнес, имеющий экономическое значение для правительства России. По тем же причинам под санкции подпало ОАО "Эмитент виртуальных активов".

В отношении брокерской компании и "Эмитента виртуальных активов" введены заморозка активов, ограничения на трастовые услуги. Для "Эмитента виртуальных активов" также предусмотрены интернет-санкции: британские соцсети, интернет-провайдеры и магазины приложений должны принять меры, чтобы пользователи в Великобритании не имели доступа к контенту, сайтам или приложениям санкционной структуры.

ОАО "Эмитент виртуальных активов"- компания со 100% государственным участием. Ее учредителем является министерство финансов Киргизии. Именно она является эмитентом привязанного к золоту стейблкоина USDKG, который республика выпустила в прошлом году.

Учредителями ОАО "Государственная брокерская компания" выступают министерство финансов Киргизии (1% акций) и ОАО "Государственный финансовый холдинг" (99% акций).

20 августа 2025 года, британский МИД объявил о введении санкций против финансовых структур и криптовалютных сетей, которые, по утверждению Лондона, использовались Россией для обхода западных ограничений через Киргизию. Под санкции подпали Капитал банк Центральной Азии и его директор Кантемир Чалбаев, а также криптовалютные биржи Grinex и Meer, по данным британской стороны, задействованные в инфраструктуре нового рублевого токена A7A5. Кроме того, британское правительство в феврале 2025 года объявило о включении киргизского Керемет банка в санкционный список якобы для того, чтобы помешать России "использовать международную финансовую систему для поддержки своих военных усилий". В январе 2025 года банк попал в санкционный список OFAC.

Санкционный механизм использовал также Евросоюз. В частности, под санкции ЕС попали банк "Толубай" и Евразийский сберегательный банк. ЕС запретил им любые транзакции с европейскими контрагентами и доступ к международным платежным системам. Санкции против них вступили в силу 12 ноября 2025 года. В санкционный список также были включены киргизские ООО "Олд Вектор" (Old Vector) и ООО "Гринекс" (Grinex). Первая компания, по данным Еврокомиссии, является эмитентом рублевого стейблкоина A7A5, а "Гринекс" является криптовалютной биржей и крупной платформой для торговли стейблкоином A7A5.

На прошлой неделе стало известно, что Министерство юстиции Киргизии впервые утвердило приказ об одномоментном прекращении деятельности 50 юридических лиц, вовлеченных в операции с повышенными санкционными рисками. Список компаний был предоставлен со стороны министерства экономики и коммерции республики и других госорганов, которые рассмотрели информацию о возможных фактах уклонений от ограничений в рамках санкционного режима. Однако названия компаний, чья деятельность была прекращена, в кабмине Киргизии пока так и не озвучили.

OFAC Великобритания Евросоюз МИД Киргизия Grinex Толубай
