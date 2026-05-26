В Южной Калифорнии сократили зону эвакуации рядом с резервуаром с химикатами

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Экстренные службы сняли приказ об эвакуации для части жителей города Гарден‑Гроув (округ Ориндж, Калифорния), проживающих рядом с поврежденным резервуаром с метилметакрилатом, пишет AP.

По словам начальника подразделения пожарной охраны округа Ориндж Крейга Кови, риск катастрофического взрыва устранен после того, как температура внутри емкости снизилась вследствие образовавшейся трещины.

В пятницу власти распорядились эвакуировать около 50 тыс. человек после перегрева резервуара и роста давления, в округе был введен режим чрезвычайной ситуации. В понедельник вечером зона эвакуации была сокращена и теперь, по данным СМИ, затрагивает около 16 тыс. жителей.

Резервуар содержит от 6 до 7 тыс. галлонов (22,7-26,5 тыс. литров) метилметакрилата. Газ продолжает охлаждаться и переходить в жидкое состояние, что снижает давление внутри.

По словам Кови, ночная проверка принесла "исключительно позитивные новости", хотя риск для общественной безопасности сохраняется. Опасных концентраций химических веществ в воздухе на данный момент не зафиксировано.

