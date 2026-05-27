Фондовые индексы Европы во вторник снизились, за исключением британского

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Фондовые индексы крупнейших стран Западной Европы во вторник завершили торги снижением. Исключением стал только британский рынок, на котором торги в понедельник не проводились из-за праздника.

Сводный индекс крупнейших компаний региона Stoxx Europe 600 по итогам сессии опустился на 0,57% - до 628,01 пункта.

Германский DAX опустился на 0,8%, французский CAC 40 - 1%, итальянский FTSE MIB - 0,6%, испанский IBEX 35 - 0,5%. В то же время британский FTSE 100 вырос на 0,2%.

Оптимизм относительно возможного скорого заключения мирной сделки между Вашингтоном и Тегераном угасает на фоне сообщений относительно новых ударов США по иранским объектам, при этом цены на нефть возобновили активный рост. Это повышает опасения, что инфляция будет усиливаться, а центральные банки перейдут к ужесточению денежно-кредитной политики.

Цены производителей (индекс PPI) в Испании в апреле подскочили 8,3% в годовом выражении после роста на 3,1% месяцем ранее. Это максимальный подъем с декабря 2022 года, он был обусловлен подорожанием нефтепродуктов и базовых химикатов.

Член исполнительного совета Европейского центрального банка Изабель Шнабель заявила в интервью Reuters, что регулятору, вероятно, придется повысить процентные ставки в июне, даже если к этому времени США и Ирану удастся подписать мирное соглашение. "С учетом масштаба и продолжительности наблюдаемого шока игнорировать его больше нельзя", - отметила она.

Глава французского ЦБ Франсуа Виллеруа де Гало заявил в интервью газете Le Figaro, что регулятор без колебаний примет меры для сдерживания инфляции и её возврата к целевому уровню в 2%.

Котировки акций Ferrari рухнули на 8,4% (максимальное дневное падение с октября), став лидером снижения среди компонентов Stoxx 600. Итальянский автопроизводитель накануне представил свой первый электромобиль Luce, который разочаровал инвесторов.

Бумаги британской Melrose Industries подешевели на 5,5% после сообщения об инциденте на производственном объекте принадлежащей ей GKN Aerospace в Калифорнии, где из-за перегрева емкости с химикатами пришлось эвакуировать людей.

Цена акций BP Plc опустилась на 4%. Совет директоров британской нефтяной компании объявил о немедленном прекращении полномочий Альберта Манифолда в качестве председателя совета директоров компании, а также члена совета директоров. Такое решение было принято в связи с тем, что до совета директоров были доведены серьезные опасения относительно соблюдения ключевых стандартов корпоративного управления, надзора и делового поведения.

Стоимость других представителей нефтегазовой отрасли продемонстрировала разнонаправленную динамику: бумаги Shell и Equinor подешевели на 0,3% и 1,9% соответственно, тогда как TotalEnergies - подорожали на 0,7%.

Во Франции подешевели бумаги производителей товаров класса "люкс", в том числе Hermes International - на 3,3%, Kering - на 3,1%, Pernod Ricard - на 1,9% и LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton - на 1,8%.

Между тем акции британской Kingfisher прибавили в цене 1,7%. Оператор сети магазинов, специализирующейся на товарах для дома, в первом финквартале (февраль-апрель) увеличил выручку на 0,8%, а также подтвердил прогноз на весь фингод.

Вслед за повышением цен на металлы котировки бумаг Antofagasta увеличились на 3,7%, Glencore - на 2,9%, Anglo American - на 2% и Rio Tinto - на 0,3%.