S&P 500 и Nasdaq во вторник выросли и обновили рекорды, Dow Jones снизился

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы S&P 500 и Nasdaq Composite выросли по итогам торгов во вторник, обновив рекордные максимумы, при этом Dow Jones Industrial Average завершил сессию в минусе.

В понедельник биржи США не работали из-за праздника (День памяти).

Подъем S&P 500 и Nasdaq обусловлен прежде всего ростом котировок акций чипмейкеров. Капитализация Micron Technology подскочила на 19,3% к закрытию рынка, впервые превысив отметку в $1 трлн. Аналитики UBS повысили более чем втрое прогнозную цену акций Micron - до $1625 с $535, отметив значительные возможности, которые производитель чипов памяти получает благодаря долгосрочным контрактам с клиентами.

Котировки бумаг других представителей сектора также завершили торги уверенным ростом, в том числе акции Seagate Technology подорожали на 4,1%, Western Digital - на 8,3%, Advanced Micro Devices Inc. - на 7,8%.

Рыночная стоимость Qualcomm Inc. повысилась на 4,5% на сообщении агентства Bloomberg о том, что компания заключила соглашение с китайской ByteDance Ltd. на поставку ИИ-чипов для дата-центров владельца TikTok.

В центре внимания трейдеров остается ситуация на Ближнем Востоке. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что переговоры с Ираном в Катаре продолжаются, однако согласование формулировок в сделке между Вашингтоном и Тегераном может занять несколько дней. Рубио в очередной раз повторил, что президент США Дональд Трамп намерен заключить сделку с Ираном.

В то же время Штаты нанесли новые удары по иранским целям. Представитель Центрального командования ВС США (CENTCOM) Тим Хоукинс заявил, что это было сделано в рамках самообороны "для защиты от угрозы со стороны иранских сил". Он пояснил, что целями ударов стали зенитные ракетные пусковые установки и катера, пытавшиеся установить мины.

Иран в ответ предупредил, что американская атака не останется без ответа, передает агентство Fars.

"Консенсусное мнение по-прежнему заключается в том, что в ближайшие несколько дней между Вашингтоном и Тегераном будет формально достигнута какая-то разрядка", - говорит аналитик Vital Knowledge Адам Крисафулли, слова которого приводит CNBC.

Лидерами снижения в Dow Jones во вторник стали акции Chevron Corp. (-3,5%), UnitedHealth Group Inc. (-3%), Merck & Co. (-2,2%), Cisco Systems Inc. (-1,7%).

В лидерах роста оказались бумаги Caterpillar Inc. (+3,3%) и Honeywell International (+1,7%). Контролируемый Honeywell производитель квантовых компьютеров Quantinuum сообщил о намерении разместить свыше 21 млн акций по цене $45-50 за бумагу на бирже Nasdaq. Компания рассчитывает привлечь $1,05 млрд и получить оценку в $12,7 млрд в рамках IPO.

Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка снизился на 0,23% - до 50461,68 пункта. Во вторник исполнилось 130 лет с момента создания индекса. Изначально в его состав входили акции 12 компаний, а со временем их число выросло до 30. Dow Jones впервые превысил отметку в 50000 пунктов в этом году.

Значение Standard & Poor's 500 по итогам торгов повысилось на 0,61% - до 7519,12 пункта.

Индекс Nasdaq Composite поднялся на 1,19%, составив 26656,18 пункта.