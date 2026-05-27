Поиск

Ереван опроверг получение от РФ письма о возможности денонсации соглашения по газу

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Армения не получала писем от России о возможности денонсации в одностороннем порядке соглашения о поставках природного газа, нефтепродуктов и необработанных алмазов, заявило министерство территориального управления и инфраструктур республики.

"Мы не получали никаких писем или уведомлений по этому поводу", - сказали в министерстве госинформагентству "Арменпресс" в ответ на соответствующий вопрос.

В минувший вторник газета "Коммерсантъ" сообщила со ссылкой на письмо министра энергетики РФ Сергея Цивилева в адрес министерства территориального управления и инфраструктур Армении, что Россия может приостановить или денонсировать в одностороннем порядке соглашение о поставках в республику природного газа, нефтепродуктов и необработанных алмазов, подписанное в декабре 2013 года, если Ереван продолжит процесс вступления в ЕС.

"Продолжающиеся практические шаги по углублению взаимодействия Армении с Европейским союзом и декларируемое правительством Армении стремление вступить в ЕС ставят под угрозу сохранение и развитие фундаментально высокого уровня российско-армянского торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, одной из основ которого являются двусторонние международные договоры", - говорится в письме.

По словам Цивилева, попытки Армении войти в ЕС "не соответствуют характеру выстроенного на основе уважения, взаимной выгоды на протяжении десятилетий партнерства между правительствами и субъектами хозяйствования наших стран и неоднократно предпринятым РФ практическим действиям по обеспечению критически важных потребностей Армении на преференциальной основе".

По соглашению 2013 года Россия бессрочно отменила экспортные пошлины на поставки в Армению нефтепродуктов, газа и алмазов. Это стало очередным шагом на пути вступления страны в ЕАЭС, в который сегодня также входят Россия, Белоруссия, Киргизия и Казахстан. По соглашению Москва поставляет Еревану нефтепродукты и газ в объемах внутреннего потребления, утвержденных индикативными балансами, при этом запрещен реэкспорт в третьи страны.

Армения практически полностью обеспечивает свои потребности за счет российского газа. В 2025 году "Газпром" поставил в страну около 2,7 млрд кубометров газа. Еще около 476 млн кубометров поступает из Ирана в рамках программы "Газ в обмен на электроэнергию": Армения поставляет в Иран электроэнергию (в основном выработанную на Разданской ТЭС), а Иран в Армению - природный газ исходя из соотношения 3 кВт.ч за 1 кубометр газа, отмечает издание.

Долгосрочный контракт на поставки объемом до 2,5 млрд кубометров заключен с армянским "Газпром Армения". Дополнительное соглашение к контракту от 2013 года, подписанное в конце 2019 года, установило цену на российский газ для Армении в $165 за 1 тыс. куб. м, в 2022 году стороны договорились зафиксировать ее на этом уровне еще на десять лет.

В начале апреля президент России Владимир Путин в ходе встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном отмечал, что Россия продает газ Армении за $177,5 за тыс. куб. м, в то время как в Европе он сейчас стоит порядка $600 за тыс. куб. м.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 25 мая заявлял, что льготная цена на газ для Армении станет рыночной, если страна покинет ЕАЭС.

Ереван ежегодно беспошлинно импортирует около 0,9-1 млн тонн нефтепродуктов из РФ, пишет издание. При этом за последние годы республика заметно диверсифицировала импорт. Например, в 2025 году Армения импортировала около 120,7 тыс. тонн бензина Аи-92, из России было поставлено 50,6 тыс. тонн, остальные поставки шли из Румынии (22 тыс. тонн), Египта (40 тыс. тонн). Импорт Аи-95 составил 74,7 тыс. тонн, из России было ввезено лишь 6 тыс. тонн, крупнейшими поставщиками стали Румыния (35 тыс. тонн), Египет и Болгария. У Армении есть также возможности для закупок топлива из ЕС, Турции и Азербайджана. В частности, Баку начал поставлять в Армению бензин и дизтопливо с декабря 2025 года.

Алмазы в 2016 году были исключены из сферы регулирования соглашения в связи с присоединением Армении к договору о ЕАЭС. Почти 50% всех ввозимых в Армению камней имеют российское происхождение.

Сергей Цивилев Армения ЕС
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Пашинян заявил избирателям об их праве выбирать членство Армении в ЕАЭС или ЕС

Военные США нанесли удар по судну в Тихом океане

Созданный Трампом Совет мира до сих пор не получил средств на восстановление сектора Газа

Еще два супертанкера смогли выйти из Ормузского пролива

 Еще два супертанкера смогли выйти из Ормузского пролива

SK Hynix стала второй южнокорейской компанией с капитализацией более $1 трлн

 SK Hynix стала второй южнокорейской компанией с капитализацией более $1 трлн

Brent подешевела до $98,06 за баррель

 Brent подешевела до $98,06 за баррель

Что случилось этой ночью: среда, 27 мая

Канада вводит 21-дневную самоизоляцию для прибывающих из регионов с Эболой

 Канада вводит 21-дневную самоизоляцию для прибывающих из регионов с Эболой

Один человек погиб, девять пропали без вести после взрыва на комбинате в штате Вашингтон

 Один человек погиб, девять пропали без вести после взрыва на комбинате в штате Вашингтон

США нанесли удары по Ирану после фиксации "опасных действий" иранских военных
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2343 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9602 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 440 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 156 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 165 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 247 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов