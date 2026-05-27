Ереван опроверг получение от РФ письма о возможности денонсации соглашения по газу

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Армения не получала писем от России о возможности денонсации в одностороннем порядке соглашения о поставках природного газа, нефтепродуктов и необработанных алмазов, заявило министерство территориального управления и инфраструктур республики.

"Мы не получали никаких писем или уведомлений по этому поводу", - сказали в министерстве госинформагентству "Арменпресс" в ответ на соответствующий вопрос.

В минувший вторник газета "Коммерсантъ" сообщила со ссылкой на письмо министра энергетики РФ Сергея Цивилева в адрес министерства территориального управления и инфраструктур Армении, что Россия может приостановить или денонсировать в одностороннем порядке соглашение о поставках в республику природного газа, нефтепродуктов и необработанных алмазов, подписанное в декабре 2013 года, если Ереван продолжит процесс вступления в ЕС.

"Продолжающиеся практические шаги по углублению взаимодействия Армении с Европейским союзом и декларируемое правительством Армении стремление вступить в ЕС ставят под угрозу сохранение и развитие фундаментально высокого уровня российско-армянского торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, одной из основ которого являются двусторонние международные договоры", - говорится в письме.

По словам Цивилева, попытки Армении войти в ЕС "не соответствуют характеру выстроенного на основе уважения, взаимной выгоды на протяжении десятилетий партнерства между правительствами и субъектами хозяйствования наших стран и неоднократно предпринятым РФ практическим действиям по обеспечению критически важных потребностей Армении на преференциальной основе".

По соглашению 2013 года Россия бессрочно отменила экспортные пошлины на поставки в Армению нефтепродуктов, газа и алмазов. Это стало очередным шагом на пути вступления страны в ЕАЭС, в который сегодня также входят Россия, Белоруссия, Киргизия и Казахстан. По соглашению Москва поставляет Еревану нефтепродукты и газ в объемах внутреннего потребления, утвержденных индикативными балансами, при этом запрещен реэкспорт в третьи страны.

Армения практически полностью обеспечивает свои потребности за счет российского газа. В 2025 году "Газпром" поставил в страну около 2,7 млрд кубометров газа. Еще около 476 млн кубометров поступает из Ирана в рамках программы "Газ в обмен на электроэнергию": Армения поставляет в Иран электроэнергию (в основном выработанную на Разданской ТЭС), а Иран в Армению - природный газ исходя из соотношения 3 кВт.ч за 1 кубометр газа, отмечает издание.

Долгосрочный контракт на поставки объемом до 2,5 млрд кубометров заключен с армянским "Газпром Армения". Дополнительное соглашение к контракту от 2013 года, подписанное в конце 2019 года, установило цену на российский газ для Армении в $165 за 1 тыс. куб. м, в 2022 году стороны договорились зафиксировать ее на этом уровне еще на десять лет.

В начале апреля президент России Владимир Путин в ходе встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном отмечал, что Россия продает газ Армении за $177,5 за тыс. куб. м, в то время как в Европе он сейчас стоит порядка $600 за тыс. куб. м.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 25 мая заявлял, что льготная цена на газ для Армении станет рыночной, если страна покинет ЕАЭС.

Ереван ежегодно беспошлинно импортирует около 0,9-1 млн тонн нефтепродуктов из РФ, пишет издание. При этом за последние годы республика заметно диверсифицировала импорт. Например, в 2025 году Армения импортировала около 120,7 тыс. тонн бензина Аи-92, из России было поставлено 50,6 тыс. тонн, остальные поставки шли из Румынии (22 тыс. тонн), Египта (40 тыс. тонн). Импорт Аи-95 составил 74,7 тыс. тонн, из России было ввезено лишь 6 тыс. тонн, крупнейшими поставщиками стали Румыния (35 тыс. тонн), Египет и Болгария. У Армении есть также возможности для закупок топлива из ЕС, Турции и Азербайджана. В частности, Баку начал поставлять в Армению бензин и дизтопливо с декабря 2025 года.

Алмазы в 2016 году были исключены из сферы регулирования соглашения в связи с присоединением Армении к договору о ЕАЭС. Почти 50% всех ввозимых в Армению камней имеют российское происхождение.