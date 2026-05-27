Финляндия заявила о нарушении российским военным самолетом ее воздушного пространства

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Российский военный самолет подозревается в нарушении воздушного пространства Финляндии при уклонении от грозы в Финском заливе недалеко от Порккала во второй половине дня 27 мая 2026 года, сообщило в среду финское министерство обороны.

По его информации, ВВС Финляндии отреагировали на инцидент оперативным вылетом.

"Расследование предполагаемого нарушения воздушного пространства было начато немедленно", - заявил министр обороны Антти Хакканен.

Пограничная служба расследует дело и будет предоставлять дополнительную информацию по ходу расследования, отмечает Минобороны.