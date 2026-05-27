Аномально жаркая погода сохраняется в странах Европы

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Чрезвычайно жаркая погода сохраняется во многих европейских странах, сообщает в среду агентство ЭФЭ.

Метеорологическая служба Франции объявила о беспрецедентной для мая жаре в стране. В 13 департаментах введен повышенный - "оранжевый" - уровень погодной опасности, температура в большинстве районов днем поднимается до 30-35 градусов по Цельсию.

Жители Испании также сталкиваются с 30-градусной жарой. В некоторых частях страны воздух прогрелся до 37 градусов по Цельсию.

В Португалии на большей части территории страны в среду действует "желтый" уровень риска. По прогнозам, температура может достигать 38 градусов по Цельсию.

Между тем, в Великобритании, где накануне фиксировали пиковые за май показатели температуры, ситуация стала постепенно улучшаться - жара начала спадать.

Согласно агентству ЭФЭ, жара должна пойти на спад и в других странах Европы.