Поиск

Аномально жаркая погода сохраняется в странах Европы

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Чрезвычайно жаркая погода сохраняется во многих европейских странах, сообщает в среду агентство ЭФЭ.

Метеорологическая служба Франции объявила о беспрецедентной для мая жаре в стране. В 13 департаментах введен повышенный - "оранжевый" - уровень погодной опасности, температура в большинстве районов днем поднимается до 30-35 градусов по Цельсию.

Жители Испании также сталкиваются с 30-градусной жарой. В некоторых частях страны воздух прогрелся до 37 градусов по Цельсию.

В Португалии на большей части территории страны в среду действует "желтый" уровень риска. По прогнозам, температура может достигать 38 градусов по Цельсию.

Между тем, в Великобритании, где накануне фиксировали пиковые за май показатели температуры, ситуация стала постепенно улучшаться - жара начала спадать.

Согласно агентству ЭФЭ, жара должна пойти на спад и в других странах Европы.

Португалия Франция Испания Европа
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Аномально жаркая погода сохраняется в странах Европы

Финляндия заявила о нарушении российским военным самолетом ее воздушного пространства

Гонконг обогнал Швейцарию и стал ведущим центром размещения зарубежного капитала

Литва закупит у Финляндии 936 бронетранспортеров

Парламент Венгрии одобрил прекращение процедуры выхода страны из МУС

 Парламент Венгрии одобрил прекращение процедуры выхода страны из МУС

РФ приостановит соглашение с Ереваном по газу в случае продолжения процесса вступления Армении в ЕС

NASA планирует создать постоянную обитаемую базу на Луне в 2030-е годы

 NASA планирует создать постоянную обитаемую базу на Луне в 2030-е годы

Оверчук назвал логичным пересмотр соглашений с Арменией по газу в случае ее выхода из ЕАЭС

 Оверчук назвал логичным пересмотр соглашений с Арменией по газу в случае ее выхода из ЕАЭС

США не запрашивали агреман на нового посла в Москве

 США не запрашивали агреман на нового посла в Москве

Пашинян заявил избирателям об их праве выбирать членство Армении в ЕАЭС или ЕС

 Пашинян заявил избирателям об их праве выбирать членство Армении в ЕАЭС или ЕС
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2351 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9611 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 440 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 156 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 165 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 247 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов