ЕК назвала приоритеты для реформирования системы гуманитарной помощи

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - В нынешнем мире беспрецедентно тяжелая гуманитарная ситуация, требующая беспрецедентной реакции, Брюссель будет работать с ООН над реформированием системы предоставления гуманитарной помощи, заявила член Еврокомиссии (ЕК) по антикризисному управлению Аджа Лябиб.

"Масштаб гуманитарных потребностей требует революции в нашей гуманитарной помощи. Эта революция лежит в основе нашего сегодняшнего представления. Мы должны действовать по-другому: быть более эффективными, быстрыми, ближе к нуждающимся и более инклюзивными. Как крупнейший в мире донор гуманитарной помощи, мы приступили к работе с нашими партнерами из ООН над реформированием глобальной гуманитарной системы", - заявила еврокомиссар в среду на пресс-конференции в Брюсселе, представляя концепцию ЕК по совершенствованию гуманитарной помощи.

Она привела цифры: почти 240 млн человек нуждаются в гуманитарной помощи для выживания. Это эквивалентно вместе взятому населению таких стран, как Германия, Франция, Италия и Бельгия.

"Двадцать лет назад 30 млн человек зависели от гуманитарной помощи. Таким образом, за одно поколение это число увеличилось в восемь раз. (...) Каждый пятый ребенок живет в зоне боевых действий или бежит из нее. Полмиллиарда детей. Целое поколение под перекрестным огнем вооруженных конфликтов. В настоящее время в мире насчитывается около 130 активных конфликтов. Это более чем вдвое больше, чем пятнадцать лет назад. И почти 120 млн человек были вынуждены покинуть свои дома в прошлом году. Ситуация, невиданная со времен Второй мировой войны", - констатировала Лябиб.

По ее словам, видение гуманитарной помощи Брюсселем основано на трех приоритетах: "защита, эффективность и партнерство".

"Во-первых, мы должны защитить гуманитарный доступ. Помощь должна доходить до людей, остро нуждающихся в ней. Никаких препятствий. Никаких исключений. Это означает защиту международного гуманитарного права, независимо от того, где оно находится под угрозой", - отметила Лябиб.

При этом она подчеркнула, что в защите нуждаются гуманитарные работники, насилие в отношении которых достигло беспрецедентного уровня. "В прошлом году более 300 сотрудников гуманитарных организаций были убиты. Почти 200 получили ранения. Более 100 были похищены", - сообщила еврокомиссар.

Второй приоритет – "обеспечение эффективной работы гуманитарной системы в условиях повышенной нагрузки, особенно при сокращении ресурсов". "По мере роста потребностей финансирование всё больше отстаёт. Поэтому нам необходимо изменить подход к работе. Каждый евро должен расходоваться эффективнее и быстрее. Именно поэтому мы реформируем цепочки поставок в гуманитарной сфере. На логистику приходится от 60 до 80% всех гуманитарных расходов. Нам нужно сократить потери и сэкономить деньги. Потому что каждый сэкономленный на логистике евро - это евро, потраченный на буханку хлеба или вакцину для ребёнка", - пояснила Лябиб.

Третьим приоритетом она назвала партнерство. "Нестабильность и кризисы обусловлены конфликтами, изменением климата и слабым управлением. Более половины беженцев в мире прибывают из крайне нестабильных стран. И до 70% просителей убежища в ЕС покидают нестабильные ситуации. Если мы хотим со временем уменьшить гуманитарные потребности, (...) мы должны лучше связывать гуманитарную деятельность с развитием и миром. То, что мы называем взаимосвязью гуманитарной помощи, развития и мира", - сказала член ЕК.

Она также призвала "создавать новые альянсы": с донорами из третьих стран, международными организациями, финансовыми институтами, частным сектором, благотворительными организациями и партнерами на местах.