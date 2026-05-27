Литва готовится к введению всеобщей воинской повинности

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - В Литве готовятся ввести всеобщую воинскую повинность, заявил министр национальной обороны Робертас Каунас.

"Мы движемся к всеобщей воинской повинности, делаем это хорошими темпами, поддерживая качество и реагируя на новые видимые угрозы", - сказал Каунас, выступая в среду в правительстве, его цитирует портал литовского национального телевидения и радио LRT.

Он отметил, что "в этом процессе участвуют и комендантские управления, и стрелки (военизированная организация Союз стрелков Литвы - ИФ), и литовская армия, вся наша подготовка направлена на обучение всего общества тому, что делать и как защищаться в случае войны".

"Нам нужна инфраструктура, нам нужны инструкторы, нам нужен военный потенциал, нам необходимо иметь достаточное количество вооружения, чтобы качественно оснастить призываемых и обучаемых нами людей", - добавил Каунас.

По словам главы литовского Минобороны, "число призывников увеличивается с каждым годом, и армия способна готовить все больше и больше людей".

Как сообщает LRT, премьер-министр Инга Ругинене заявила, что "вопрос о всеобщей воинской повинности будет обсуждаться".

"Мы обязательно этим займемся, но сегодня, учитывая меняющуюся геополитическую ситуацию и надвигающиеся новые угрозы, приоритетом является выполнение основных задач, а затем постепенное продвижение вперед", - добавила она.