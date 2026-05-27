Уганда закрыла границу с ДР Конго из-за вспышки Эболы

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Власти Уганды постановили в среду закрыть границу с Демократической Республикой Конго (ДРК) в связи с продолжающимся распространением на конголезской территории лихорадки Эбола, сообщает Associated Press.

Решение вступает в силу немедленно.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число предполагаемых случаев заболевания лихорадкой Эбола в ДРК приближается к 1 тыс., при этом 101 случай заражения подтвержден лабораторно. В стране зарегистрировано 220 летальных исходов, предположительно, от Эболы.

В Уганде сообщалось о семи случаях заражения Эболой, один из которых стал смертельным.