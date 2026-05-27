Полиция обыскала штаб-квартиру правящей в Испании Соцпартии

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Стражи порядка в Испании в среду провели обыски в штаб-квартире Испанской социалистической рабочей партии, генеральным секретарем которой является премьер страны Педро Санчес, сообщает Associated Press.

Согласно сообщению, обыски прошли в рамках расследования возможных финансовых нарушений.

Санчес со своей стороны заявил, что его соратники сотрудничают со следствием.

"Мы уважаем судебную систему, мы будем сотрудничать с судами, и в нашей партии привержены тому, что если будут выявлены новые случаи неподобающего поведения, то мы будем действовать с той же твердостью, что и всегда", - сказал премьер, комментируя обыски.

Данные разбирательства начались с Лейре Диес, которая ранее входила в состав Испанской социалистической рабочей партии. В 2025 году в испанских СМИ появилась аудиозапись, на которой Диес якобы пыталась дискредитировать сотрудника антикоррупционного подразделения Гражданской гвардии, а также прокуроров. Сама Диес вскоре покинула партию, все обвинения она опровергает.

Европейские СМИ напоминают, что в отношении брата премьера Испании в настоящее время ведется дело о злоупотреблении властью, а в отношении супруги Санчеса - дело о коррупции. Ранее Санчес заявлял, что все эти разбирательства против членов его семьи являются политически мотивированными.