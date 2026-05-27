"Росатом" отложил возвращение российских специалистов на АЭС "Бушер"

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Глава "Росатома" Алексей Лихачев сообщил о решении отложить возвращение российских специалистов на АЭС "Бушер".

"К сожалению, приходят противоречивые вести с переговорных площадок, и нет-нет, да удары по иранской территории и происходят. Поэтому принято решение пока отложить возврат наших товарищей на площадку", - сказал он журналистам в среду.

Лихачев отметил, что о ситуации доложено главе государства, который подтвердил правильность этого решения.

Глава "Росатома" напомнил, что в настоящее время с АЭС "Бушер" вывезено 713 человек, а 20 человек осталось на площадке. Это руководители, которые обеспечивают сохранность и дееспособность оборудования, осуществляют взаимодействие с иранскими партнерами.

"Наши товарищи готовы выехать туда буквально сразу же после решения вопроса, связанного с военным конфликтом. Мы будем, соответственно, действовать в первую очередь исходя из безопасности защиты", - сказал Лихачев.

При этом он подчеркнул, что с точки зрения технологических вопросов станция продвигается вперед - изготавливается оборудование, реакторы, парогенераторы для второго-третьего корпусов.

