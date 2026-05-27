В Литве создаются беспилотные войска

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Подразделение беспилотных войск создается в Литве, сообщило в среду литовское Минобороны.

Сообщается, что основная основная задача формирования, получившего название подразделение автономных дистанционных беспилотных операций (Autonominiu nuotoliniu bepilociu operaciju jungini, ANBO), заключается в "объединении и централизации возможностей беспилотной авиации Вооруженных сил Литвы и других военных структур, а также развитие возможностей нанесения ударов на большие расстояния с использованием беспилотных средств".

Помимо ударных и разведывательных беспилотников, в ведение подразделения перейдут средства борьбы с беспилотниками и радиоэлектронной борьбы.

"Это новый этап в укреплении потенциала литовских вооруженных сил в области беспилотников. Мы централизуем ресурсы, придавая четкую структуру и ясное направление развития: разведка, наступательные и оборонительные действия, развитие возможностей нанесения глубоких ударов", - прокомментировал командующий Вооруженными силами Литвы генерал Раймундас Вайкшнорас, которого цитирует пресс-служба Минобороны.