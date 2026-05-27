В ООН назвали рекордную жару в Европе следствием использования ископаемого топлива

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Аномальная жара в Европе вызвана активным использованием на планете ископаемых энергоносителей, заявил в среду исполнительный секретарь Рамочной конвенции ООН об изменении климата (РКИК ООН) Саймон Стил.

"Главный виновник этого - мировая зависимость от сжигания ископаемого топлива, нефти и газа, а также от вырубки лесов", - цитируют его европейские СМИ.

По словам Стила, нынешняя аномально жаркая погода служит "суровым напоминанием последствий климатического кризиса".

С чрезвычайно жаркой погодой столкнулась, в частности, Франция: температура в большинстве районов днем поднимается до 30-35 градусов по Цельсию. Ожидается, что в некоторых районах температура достигнет отметки в 39 градусов.

В Испании также зафиксирована 30-градусная жара. В некоторых частях страны воздух прогрелся до 37 градусов.

В Португалии на большей части территории в среду действует "желтый" уровень риска. По прогнозам, температура может достигать 38 градусов.

Во вторник в Великобритании зарегистрировали рекордную для мая температуру 35,1 градуса. Прежде самой высокой температурой, когда-либо зарегистрированной в мае в Лондоне, был рекорд в 32,8 градуса от 1922 года.

