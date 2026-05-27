Франция и Норвегия договорились о сотрудничестве в сфере ядерного сдерживания

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре объявили в среду на совместной пресс-конференции в Елисейском дворце, что Норвегия согласилась присоединиться к системе ядерного сдерживания, инициированной Францией.

"Вы дали нам согласие на присоединение Норвегии к передовому ядерному сдерживанию. Это очень важный шаг в нашем партнерстве. Это взаимное требование, которое мы закрепляем", - сказал Макрон, слова которого приводит газета Le Monde.

"Франция сейчас начинает диалог со своими ближайшими союзниками о том, как ее ядерное оружие может также способствовать европейской безопасности и сдерживанию военных угроз", - отметил со своей стороны Стёре, подтвердив желание Норвегии сотрудничать в этой сфере.

На базе ВМФ Франции в Иль-Лонг (Бретань, департамент Финистер) 2 марта 2026 года Макрон изложил, как ему видится "передовая система ядерного сдерживания", которая предполагает присоединение к ней других желающих европейских государств, но "без какого-либо участия в принятии окончательного решения".

С самого начала к этой новой доктрине присоединились восемь стран: Бельгия, Великобритания, Германия, Греция, Дания, Нидерланды, Польша и Швеция.

Макрон отметил тогда, что Франция могла бы осуществлять "ситуативные развертывания" стратегических средств, связанных с ядерным сдерживанием, на территории своих европейских союзников.

Вместе с тем "никакого разделения окончательного решения не будет", оно всегда останется за главой французского государства.