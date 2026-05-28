Поиск

Казахстан заявил об отсутствии переговоров с "Лукойлом" о выкупе долей в совместных проектах

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Казахстан сейчас не ведет никаких переговоров с компанией "Лукойл" о выкупе долей в совместных проектах, заявил журналистам в кулуарах Евразийского экономического форума в Астане министр энергетики Ерлан Аккенженов.

В конце января он сообщил, что Казахстан отправил уведомление в OFAC по вопросу о выкупе доли "Лукойла" в совместных проектах, в котором говорилось о приоритетном праве республики на выкуп долей в совместных проектах с компанией согласно национальному законодательству. По его словам, Минэнерго рассматривает варианты выкупа доли, которые не обязательно будут привязаны к оплате в денежной форме.

В Казахстане с учетом введенных санкций остановлена дальнейшая реализация совместных с "Лукойл" проектов Каламкас море и Хазар. Нацкомпания "КазМунайГаз" (КМГ) совместно с компанией "Лукойл" пытаются решить вопрос финансирования дальнейшей реализации данных проектов.

"Лукойл" работает в Казахстане с 1995 года, имеет доли в крупных нефтегазодобывающих проектах, таких как Карачаганак (13,5% в компании-операторе месторождения "Карачаганак Петролеум Оперейтинг Б.В."), Тенгиз (5% в операторе ТОО "Тенгизшевройл"), Кумколь (50% в АО "Тургай Петролеум"), а также участвует вместе с Казахстаном в Каспийском трубопроводном консорциуме (КТК, доля "Лукойла" - 12,5%). Американский Минфин 15 октября включил "Лукойл" в санкционный список, выдав лицензию на сворачивание операций. При этом ряд международных проектов в Казахстане с участием "Лукойла" сразу были освобождены от санкций сроком до 14 октября 2027 года, в частности, проекты КТК ("Каспийский трубопроводный консорциум"), "Тенгизшевройл" и Карачаганак.

Казахстан Лукойл Минэнерго Тенгиз Ерлан Аккенженов США Карачаганак
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Brent подорожала до $97,7 за баррель

Соглашение по транзиту нефти в КНР могут подписать в ходе визита Путина в Казахстан

Тегеран атаковал американскую авиабазу

 Тегеран атаковал американскую авиабазу

Что случилось этой ночью: четверг, 28 мая

Фондовые индексы США выросли в среду, обновив рекордные максимумы

 Фондовые индексы США выросли в среду, обновив рекордные максимумы

США ввели санкции против иранского регулятора судоходства в Ормузском проливе

 США ввели санкции против иранского регулятора судоходства в Ормузском проливе

В CENTCOM подтвердили удар США по Ирану

США нанесли новые удары по Ирану

 США нанесли новые удары по Ирану

Три взрыва произошли близ иранского порта Бендер-Аббас

Восполнение запасов ракет США после конфликта с Ираном может занять не менее трех лет

 Восполнение запасов ракет США после конфликта с Ираном может занять не менее трех лет
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2366 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9615 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 166 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 440 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 156 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 247 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов