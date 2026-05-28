Казахстан заявил об отсутствии переговоров с "Лукойлом" о выкупе долей в совместных проектах

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Казахстан сейчас не ведет никаких переговоров с компанией "Лукойл" о выкупе долей в совместных проектах, заявил журналистам в кулуарах Евразийского экономического форума в Астане министр энергетики Ерлан Аккенженов.

В конце января он сообщил, что Казахстан отправил уведомление в OFAC по вопросу о выкупе доли "Лукойла" в совместных проектах, в котором говорилось о приоритетном праве республики на выкуп долей в совместных проектах с компанией согласно национальному законодательству. По его словам, Минэнерго рассматривает варианты выкупа доли, которые не обязательно будут привязаны к оплате в денежной форме.

В Казахстане с учетом введенных санкций остановлена дальнейшая реализация совместных с "Лукойл" проектов Каламкас море и Хазар. Нацкомпания "КазМунайГаз" (КМГ) совместно с компанией "Лукойл" пытаются решить вопрос финансирования дальнейшей реализации данных проектов.

"Лукойл" работает в Казахстане с 1995 года, имеет доли в крупных нефтегазодобывающих проектах, таких как Карачаганак (13,5% в компании-операторе месторождения "Карачаганак Петролеум Оперейтинг Б.В."), Тенгиз (5% в операторе ТОО "Тенгизшевройл"), Кумколь (50% в АО "Тургай Петролеум"), а также участвует вместе с Казахстаном в Каспийском трубопроводном консорциуме (КТК, доля "Лукойла" - 12,5%). Американский Минфин 15 октября включил "Лукойл" в санкционный список, выдав лицензию на сворачивание операций. При этом ряд международных проектов в Казахстане с участием "Лукойла" сразу были освобождены от санкций сроком до 14 октября 2027 года, в частности, проекты КТК ("Каспийский трубопроводный консорциум"), "Тенгизшевройл" и Карачаганак.