Поиск

В Тегеране заявили, что США должны вернуть иранские активы без условий

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - США обязаны разморозить иранские активы за рубежом и передать их Тегерану без всяких условий, заявил заместитель секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Багери-Кяни.

"Мы добиваемся разблокировки всех иранских активов, замороженных США, и это законное право иранского народа", - приводит агентство "Тасним" его слова.

"Иранские активы должны быть возвращены Ирану в полном объеме и безоговорочно", - подчеркнул Багери-Кяни.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что его не устраивает вариант, при котором Иран получил бы ослабление американских санкций в обмен на передачу запасов иранского высокообогащенного урана. По словам Трампа, "они отдадут высокообогащенный уран, но не в обмен на ослабление санкций".

США Иран
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Brent подорожала до $97,7 за баррель

Соглашение по транзиту нефти в КНР могут подписать в ходе визита Путина в Казахстан

Тегеран атаковал американскую авиабазу

 Тегеран атаковал американскую авиабазу

Что случилось этой ночью: четверг, 28 мая

Фондовые индексы США выросли в среду, обновив рекордные максимумы

 Фондовые индексы США выросли в среду, обновив рекордные максимумы

США ввели санкции против иранского регулятора судоходства в Ормузском проливе

 США ввели санкции против иранского регулятора судоходства в Ормузском проливе

В CENTCOM подтвердили удар США по Ирану

США нанесли новые удары по Ирану

 США нанесли новые удары по Ирану

Три взрыва произошли близ иранского порта Бендер-Аббас

Восполнение запасов ракет США после конфликта с Ираном может занять не менее трех лет

 Восполнение запасов ракет США после конфликта с Ираном может занять не менее трех лет
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9617 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2366 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 166 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 440 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 156 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 247 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов