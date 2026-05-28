В Тегеране заявили, что США должны вернуть иранские активы без условий

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - США обязаны разморозить иранские активы за рубежом и передать их Тегерану без всяких условий, заявил заместитель секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Багери-Кяни.

"Мы добиваемся разблокировки всех иранских активов, замороженных США, и это законное право иранского народа", - приводит агентство "Тасним" его слова.

"Иранские активы должны быть возвращены Ирану в полном объеме и безоговорочно", - подчеркнул Багери-Кяни.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что его не устраивает вариант, при котором Иран получил бы ослабление американских санкций в обмен на передачу запасов иранского высокообогащенного урана. По словам Трампа, "они отдадут высокообогащенный уран, но не в обмен на ослабление санкций".