Поиск

Латвийские военные начали устанавливать "зубы дракона" на границе с РФ

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Латвийские военные начали устанавливать бетонные заграждения, так называемые "зубы дракона", на границе с Россией, сообщает телерадиокомпания LSM.

"В ходе планирования вдоль границы были экспроприированы земли для целей национальной обороны, в том числе территории с частной собственностью. На них запланировано разместить инфраструктуру Балтийской линии обороны. Заграждения, расположенные в три ряда шириной около 10 метров, предназначены для предотвращения перемещения военной техники через границу", - говорится в сообщении.

Сообщается, что помимо бетонных "зубов дракона" на этих территориях в будущем планируется также создать противотанковые рвы.

В течение 2026 года латвийские военнослужащие планируют установить заграждения на участке латвийско-российской границы протяженностью более 8 км. Общая протяженность границы Латвии с Россией и Белоруссией составляет приблизительно 450 км.

Проект Балтийская линия обороны реализуется Латвией в сотрудничестве с Литвой, Эстонией и Польшей. Завершение всех запланированных работ ожидается к 2028 году.

Латвия РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Brent подорожала до $97,7 за баррель

Соглашение по транзиту нефти в КНР могут подписать в ходе визита Путина в Казахстан

Тегеран атаковал американскую авиабазу

 Тегеран атаковал американскую авиабазу

Что случилось этой ночью: четверг, 28 мая

Фондовые индексы США выросли в среду, обновив рекордные максимумы

 Фондовые индексы США выросли в среду, обновив рекордные максимумы

США ввели санкции против иранского регулятора судоходства в Ормузском проливе

 США ввели санкции против иранского регулятора судоходства в Ормузском проливе

В CENTCOM подтвердили удар США по Ирану

США нанесли новые удары по Ирану

 США нанесли новые удары по Ирану

Три взрыва произошли близ иранского порта Бендер-Аббас

Восполнение запасов ракет США после конфликта с Ираном может занять не менее трех лет

 Восполнение запасов ракет США после конфликта с Ираном может занять не менее трех лет
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9617 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2366 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 166 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 440 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 156 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 247 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов