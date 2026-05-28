Латвийские военные начали устанавливать "зубы дракона" на границе с РФ

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Латвийские военные начали устанавливать бетонные заграждения, так называемые "зубы дракона", на границе с Россией, сообщает телерадиокомпания LSM.

"В ходе планирования вдоль границы были экспроприированы земли для целей национальной обороны, в том числе территории с частной собственностью. На них запланировано разместить инфраструктуру Балтийской линии обороны. Заграждения, расположенные в три ряда шириной около 10 метров, предназначены для предотвращения перемещения военной техники через границу", - говорится в сообщении.

Сообщается, что помимо бетонных "зубов дракона" на этих территориях в будущем планируется также создать противотанковые рвы.

В течение 2026 года латвийские военнослужащие планируют установить заграждения на участке латвийско-российской границы протяженностью более 8 км. Общая протяженность границы Латвии с Россией и Белоруссией составляет приблизительно 450 км.

Проект Балтийская линия обороны реализуется Латвией в сотрудничестве с Литвой, Эстонией и Польшей. Завершение всех запланированных работ ожидается к 2028 году.