США помогут Армении исследовать недра и составить новую геологическую карту

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - США помогут Армении в работе по созданию новой геологической карты республики, заявил на брифинге премьер-министр Никол Пашинян.

"В подписанном с США документе говорится о развитии потенциала геологических служб Армении. Сейчас недра исследуются не всегда с помощью бурения, существуют космические технологии. С США будем работать над формированием новой геологической карты Армении, потому что, даже если есть какие-то предварительные данные, они не были исследованы", - сказал он.

Он отметил, что в контексте развития искусственного интеллекта огромное значение приобрели редкие минералы.

"И здесь есть очень важная программа, которую мы должны реализовать совместно с США. Это исследование недр Армении с помощью современных технологий и в соответствии с требованиями современной экономики. Есть минералы, которые 40-50 лет назад не представляли никакого интереса, кроме научного, а сегодня они имеют существенное значение для экономики, производства, промышленности, искусственного интеллекта, производства технологических товаров", - заявил глава правительства.

26 мая глава МИД Армении Арарат Мирзоян и госсекретарь США Марко Рубио подписали в Ереване ряд документов о сотрудничестве между двумя странами. В частности, они парафировали рамочное соглашение о стратегическом сотрудничестве вокруг проекта TRIPP, устав о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Арменией и США, рамочный меморандум "Об обеспечении поставок в сфере добычи и переработки критически важных минералов и редкоземельных элементов".

